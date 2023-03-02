Кадыров призвал "навеки обезвредить" проникших в брянские сёла диверсантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что между группировкой РДК, взявшей на себя ответственность за атаку на сёла в Брянской области, и орудовавшими на Северном Кавказе террористами нет никакой разницы. Таким мнением он поделился в своём телеграм-канале в четверг. По словам Кадырова, очень уж схожи их "мерзкие приёмы" — не зря он, упоминая неонацистов, всегда называет их шайтанами. Действия и тех, и других заслуживают самой жёсткой реакции, убеждён политик.

"Разобраться со всеми участниками вылазки в Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно", — рассуждает в своём посте Кадыров.

Никаких заигрываний с террористами, по его словам, быть не может. Кадыров призвал "не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить," а после уже принять ответные меры в отношении Киева. По мнению главы Чечни, также имеет смысл ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования.