Врачи извлекли натовскую пулю: Брянский мальчик-герой перенёс операцию
Раненный украинскими диверсантами в Брянской области мальчик перенёс операцию
Мальчик-герой Фёдор, спасший первоклассниц во время налёта диверсантов в Брянской области, перенёс операцию. Она завершилась успешно: врачи извлекли пулю, выпущенную из западного оружия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Фёдора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Фёдор находится под постоянным наблюдением специалистов", — написал губернатор в телеграм-канале.
Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также в результате атаки погибли двое взрослых. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.