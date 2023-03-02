Врачи извлекли натовскую пулю: Брянский мальчик-герой перенёс операцию

Мальчик-герой Фёдор, спасший первоклассниц во время налёта диверсантов в Брянской области, перенёс операцию. Она завершилась успешно: врачи извлекли пулю, выпущенную из западного оружия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.