Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 15:37

Врачи извлекли натовскую пулю: Брянский мальчик-герой перенёс операцию

Раненный украинскими диверсантами в Брянской области мальчик перенёс операцию

Мальчик-герой Фёдор, спасший первоклассниц во время налёта диверсантов в Брянской области, перенёс операцию. Она завершилась успешно: врачи извлекли пулю, выпущенную из западного оружия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Фёдора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Фёдор находится под постоянным наблюдением специалистов",написал губернатор в телеграм-канале.

Брянские власти пообещали подумать о награждении школьника, спасшего девочек с места атаки

Брянские власти пообещали подумать о награждении школьника, спасшего девочек с места атаки

Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также в результате атаки погибли двое взрослых. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Обложка ©

T.me/SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров