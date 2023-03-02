Число погибших в результате атаки украинской ДРГ на Брянскую область увеличилось до двух
Губернатор Богомаз: В результате атаки украинской ДРГ на Брянскую область погибли двое мужчин
Число погибших в результате атаки украинских диверсантов на село Любечане Брянской области увеличилось до двух, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
Второй жертвой действий ДРГ стал мужчина 1966 года рождения, его личность не раскрывается. Сейчас оперативные службы проводят все необходимые мероприятия.
Сегодня днём губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка РДК ("Русский добровольческий корпус").
ТАСС / Станислав Красильников