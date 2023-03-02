Число погибших в результате атаки украинской ДРГ на Брянскую область увеличилось до двух

Число погибших в результате атаки украинских диверсантов на село Любечане Брянской области увеличилось до двух, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Второй жертвой действий ДРГ стал мужчина 1966 года рождения, его личность не раскрывается. Сейчас оперативные службы проводят все необходимые мероприятия.