ФСБ РФ: Вылазка украинских диверсантов в Брянской области пресечена

Силовики пресекли вылазку украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области, злоумышленников выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесён массированный артиллерийский удар", — отметили в ведомстве.