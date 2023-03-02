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2 марта, 16:27

ФСБ РФ: Вылазка украинских диверсантов в Брянской области пресечена

Силовики пресекли вылазку украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области, злоумышленников выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесён массированный артиллерийский удар", — отметили в ведомстве.

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Как писал Лайф, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсионно-разведывательной группы с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. Позже Богомаз сообщил, что число погибших в результате диверсии увеличилось до двух. Президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области терактом.

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Getty Images / Andres Gutierrez

Варвара Романова
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