Слуцкий сравнил атаковавших Брянскую область диверсантов с Басаевым и Радуевым
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил диверсантов, напавших на сёла Брянской области, с террористами Шамилем Басаевым и Салманом Радуевым. Депутат отметил, что Киев окончательно перешёл к террористическим методам.
"Нападение на мирные сёла Любечане и Сушаны Брянской области напоминает действия боевиков на Северном Кавказе в 1990-е: атаку на Будённовск, на Кизляр, на село Первомайское и другие теракты, а исполнителей приравнивает к таким международным террористам, как Басаев, Радуев, Исрапилов и иже с ними, кто давным-давно погружён на два метра под землю. Туда же дорога и их подражателям", — приводит слова Слуцкого телеграм-канал фракции ЛДПР в Госдуме.
Слуцкий подчеркнул, что Россия не ведёт переговоров с террористами, все они должны быть уничтожены, а заказчики — найдены и жесточайшим образом наказаны. Также, по словам парламентария, чудовищная ситуация в Брянской области — это прямое подтверждение того, что Украина должна быть демилитаризована и денацифицирована.
Как писал Лайф, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсионно-разведывательной группы с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. Позже Богомаз сообщил, что число погибших в результате диверсии увеличилось до двух. Президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области терактом.
ТАСС / Сергей Савостьянов