Слуцкий сравнил атаковавших Брянскую область диверсантов с Басаевым и Радуевым

"Нападение на мирные сёла Любечане и Сушаны Брянской области напоминает действия боевиков на Северном Кавказе в 1990-е: атаку на Будённовск, на Кизляр, на село Первомайское и другие теракты, а исполнителей приравнивает к таким международным террористам, как Басаев, Радуев, Исрапилов и иже с ними, кто давным-давно погружён на два метра под землю. Туда же дорога и их подражателям", — приводит слова Слуцкого телеграм-канал фракции ЛДПР в Госдуме.