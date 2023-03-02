Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 14:07

"Закончит так же": Аксёнов предрёк Зеленскому судьбу Шамиля Басаева

Глава Крыма Аксёнов: Президент Украины Зеленский закончит так же, как террорист Басаев

Глава Крыма Сергей Аксёнов после нападения украинских диверсантов на сёла в Брянской области заявил, что Владимир Зеленский идёт по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же.

"Наш президент назвал нападение украинских боевиков на российские сёла терактом. Зеленский идёт по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Кадыров призвал "навеки обезвредить" проникших в брянские сёла диверсантов

Кадыров призвал "навеки обезвредить" проникших в брянские сёла диверсантов

Глава Крыма добавил, что в регионе принимаются все необходимые меры безопасности и силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз.

Напомним, российские спецслужбы ликвидировали террориста Шамиля Басаева 10 июля 2006 года в Ингушетии.

Путин: Россия дожмёт украинских неонацистов и их западных хозяев

Путин: Россия дожмёт украинских неонацистов и их западных хозяев

Как писал Лайф, утром 2 марта украинские диверсанты напали на сёла в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В Любечанах украинская ДРГ обстреляла автомобиль с детьми. Помимо этого, сообщалось о захвате заложников, но эта информация не подтвердилась. По данным ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области терактом.

Обложка ©

Getty Images / Leon Neal

Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров