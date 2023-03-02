"Закончит так же": Аксёнов предрёк Зеленскому судьбу Шамиля Басаева

Глава Крыма Сергей Аксёнов после нападения украинских диверсантов на сёла в Брянской области заявил, что Владимир Зеленский идёт по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же.

"Наш президент назвал нападение украинских боевиков на российские сёла терактом. Зеленский идёт по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Глава Крыма добавил, что в регионе принимаются все необходимые меры безопасности и силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз.