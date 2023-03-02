"Закончит так же": Аксёнов предрёк Зеленскому судьбу Шамиля Басаева
Глава Крыма Аксёнов: Президент Украины Зеленский закончит так же, как террорист Басаев
Глава Крыма Сергей Аксёнов после нападения украинских диверсантов на сёла в Брянской области заявил, что Владимир Зеленский идёт по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же.
"Наш президент назвал нападение украинских боевиков на российские сёла терактом. Зеленский идёт по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам", — написал Аксёнов в телеграм-канале.
Глава Крыма добавил, что в регионе принимаются все необходимые меры безопасности и силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз.
Напомним, российские спецслужбы ликвидировали террориста Шамиля Басаева 10 июля 2006 года в Ингушетии.
Как писал Лайф, утром 2 марта украинские диверсанты напали на сёла в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В Любечанах украинская ДРГ обстреляла автомобиль с детьми. Помимо этого, сообщалось о захвате заложников, но эта информация не подтвердилась. По данным ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области терактом.
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