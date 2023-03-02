Путин: Россия дожмёт украинских неонацистов и их западных хозяев
Российский лидер Владимир Путин, комментируя нападение ДРГ на сёла в Брянской области, заявил, что Россия "дожмёт" украинских неонацистов и их западных хозяев.
Путин заявил, что Россия до конца дожмёт украинских неонацистов и их западных хозяев. Видео © LIFE
"Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка", — отметил президент в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".
Вместе с тем Путин подчеркнул, что у украинских неонацистов и их хозяев "ничего не получится — мы их дожмём". Также глава государства выразил уверенность, что на Западе не обратят внимания на атаку диверсантов, совершённую против мирных жителей Брянской области.
Как писал Лайф, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсантов с территории Украины. В Любечанах они обстреляли автомобиль, который вёз детей в школу. Пострадал десятилетний мальчик. Кроме того, появлялись данные о захвате заложников, но они не подтвердились. По сведениям ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ.