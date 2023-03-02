Путин: Россия дожмёт украинских неонацистов и их западных хозяев

Российский лидер Владимир Путин, комментируя нападение ДРГ на сёла в Брянской области, заявил, что Россия "дожмёт" украинских неонацистов и их западных хозяев.

Путин заявил, что Россия до конца дожмёт украинских неонацистов и их западных хозяев. Видео © LIFE

"Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка", — отметил президент в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".