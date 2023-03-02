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2 марта, 15:00

Раскрыта личность третьего участника ДРГ, атаковавшей Брянскую область

Третьим участником атаки на Брянскую область оказался неонацист Освальд Лемох

Третьим участником группировки РДК ("Русский добровольческий корпус"), которая утром атаковала Брянскую область с территории Украины, оказался неонацист Освальд Лемох. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Неонацист Освальд Лемох. Фото © YouTube / Освальд Лемох

Неонацист Освальд Лемох. Фото © YouTube / Освальд Лемох

Из России на Украину он переехал в 2018 году. В его соцсетях можно найти нацистские приветствия или же портреты Адольфа Гитлера. Личность ещё одного участника группировки, который засветился на появившихся в Сети роликах, установить не удалось, однако пользователи обратили внимание на его схожесть с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Участник украинской ДРГ Денис Никитин, а также четвёртый член группировки, личность которого не установлена. Фото © SHOT

Участник украинской ДРГ Денис Никитин, а также четвёртый член группировки, личность которого не установлена. Фото © SHOT

Диверсант, атаковавший Брянскую область, оказался партнёром Собчак по съёмочной площадке

Диверсант, атаковавший Брянскую область, оказался партнёром Собчак по съёмочной площадке

Напомним, днём 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка РДК ("Русский добровольческий корпус").

Одним из напавших оказался россиянин Денис Никитин — друг скончавшегося неонациста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Некоторое время назад он занимался организацией боёв без правил.

Обложка ©

t.me / stranaua

Артур Белкин
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