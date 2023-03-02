Раскрыта личность третьего участника ДРГ, атаковавшей Брянскую область

Из России на Украину он переехал в 2018 году. В его соцсетях можно найти нацистские приветствия или же портреты Адольфа Гитлера. Личность ещё одного участника группировки, который засветился на появившихся в Сети роликах, установить не удалось, однако пользователи обратили внимание на его схожесть с канцлером Германии Олафом Шольцем.