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3 марта, 08:43

Расстрелянные машины и мины на земле: ФСБ показала видео с места теракта украинских ДРГ под Брянском

ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских ДРГ в Брянской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ РФ) опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов на сёла в Брянской области, на которых видны последствия их действий.

Кадры с места атаки украинских диверсантов на сёла в Брянской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ

На кадрах можно заметить расстрелянные автомобили ВАЗ-2107 и "Ниву", которые получили повреждения по бокам и спереди, а также разбросанные в разных частях населённых пунктов мины, патроны и различные виды оружия.

В нападении на Брянскую область участвовали две диверсионные группы

В нападении на Брянскую область участвовали две диверсионные группы

Напомним, днём 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. Жертвами атаки стали двое взрослых. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Обложка ©

ЦОС ФСБ РФ

Артур Белкин
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