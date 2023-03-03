Расстрелянные машины и мины на земле: ФСБ показала видео с места теракта украинских ДРГ под Брянском
ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских ДРГ в Брянской области
Федеральная служба безопасности (ФСБ РФ) опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов на сёла в Брянской области, на которых видны последствия их действий.
Кадры с места атаки украинских диверсантов на сёла в Брянской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ
На кадрах можно заметить расстрелянные автомобили ВАЗ-2107 и "Ниву", которые получили повреждения по бокам и спереди, а также разбросанные в разных частях населённых пунктов мины, патроны и различные виды оружия.
Напомним, днём 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. Жертвами атаки стали двое взрослых. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
ЦОС ФСБ РФ