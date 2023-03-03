Расстрелянные машины и мины на земле: ФСБ показала видео с места теракта украинских ДРГ под Брянском

Федеральная служба безопасности (ФСБ РФ) опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов на сёла в Брянской области, на которых видны последствия их действий.

На кадрах можно заметить расстрелянные автомобили ВАЗ-2107 и "Ниву", которые получили повреждения по бокам и спереди, а также разбросанные в разных частях населённых пунктов мины, патроны и различные виды оружия.