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3 марта, 07:51

В нападении на Брянскую область участвовали две диверсионные группы

В нападении на приграничные населённые пункты Брянской области принимали участие две группы украинских диверсантов. Об этом рассказал глава Нового Ропска Николай Самусев.

"С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ. Мы услышали стрельбу в районе восьми часов, но толком никто не мог понять, что это такое. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооружённые люди с жёлтыми повязками. Это [были] разные группы. Мы сообщили пограничникам, а дальше началась уже не наша работа", — рассказал Самусев ТАСС.

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Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. В результате атаки были и жертвы: погибло двое взрослых. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Двое пограничников были ранены во время зачистки сёл Брянской области от украинской ДРГ

Двое пограничников были ранены во время зачистки сёл Брянской области от украинской ДРГ

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Александра Вишнякова
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