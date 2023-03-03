В нападении на Брянскую область участвовали две диверсионные группы

"С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ. Мы услышали стрельбу в районе восьми часов, но толком никто не мог понять, что это такое. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооружённые люди с жёлтыми повязками. Это [были] разные группы. Мы сообщили пограничникам, а дальше началась уже не наша работа", — рассказал Самусев ТАСС.