В нападении на Брянскую область участвовали две диверсионные группы
В нападении на приграничные населённые пункты Брянской области принимали участие две группы украинских диверсантов. Об этом рассказал глава Нового Ропска Николай Самусев.
"С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ. Мы услышали стрельбу в районе восьми часов, но толком никто не мог понять, что это такое. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооружённые люди с жёлтыми повязками. Это [были] разные группы. Мы сообщили пограничникам, а дальше началась уже не наша работа", — рассказал Самусев ТАСС.
Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. В результате атаки были и жертвы: погибло двое взрослых. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
ТАСС / Бобылев Сергей