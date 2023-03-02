"Против своего народа?": Мать актёра Канахина отказалась верить, что он стал террористом
Мать актёра Канахина ужаснули подозрения, что он причастен к теракту в Брянской области
Кадр из видео с боевиками, позирующими у фельдшерского пункта в селе Любечане в Брянской области
Матери российского актёра Кирилла Канахина Валентине Павловне показали фото организаторов теракта в Брянской области. Она предположила, что одним из этих людей вполне может быть её сын. Правда, предположив это, она пришла в ужас, отказавшись верить, что её сын может "воевать со своим народом".
Валентина Павловна при этом уточнила, что со стопроцентной уверенностью она не может подтвердить личность человека на фотографии. Она отметила, что глаза похожи, но "трудно сказать". Женщина рассказала, что её сын "временно проживает" на Украине весь последний год, и они давно не общались.
"Чтобы он воевал против своего народа? Вряд ли. Глупость какая… Я просто в это не верю. Бандит, что ли, он какой-то — напал на Брянскую область?" — сказала мать актёра Канахина в интервью РИА "Новости".
Напомним, сегодня утром губернатор Брянской области сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. Был убит местный житель, ранен десятилетний ребёнок. Позже появилось предположение, что одним из атаковавших Брянскую область был актёр сериала "Глухарь" Кирилл Канахин. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. К вечеру вылазка диверсантов была пресечена.