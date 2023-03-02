"Против своего народа?": Мать актёра Канахина отказалась верить, что он стал террористом

Матери российского актёра Кирилла Канахина Валентине Павловне показали фото организаторов теракта в Брянской области. Она предположила, что одним из этих людей вполне может быть её сын. Правда, предположив это, она пришла в ужас, отказавшись верить, что её сын может "воевать со своим народом".

Валентина Павловна при этом уточнила, что со стопроцентной уверенностью она не может подтвердить личность человека на фотографии. Она отметила, что глаза похожи, но "трудно сказать". Женщина рассказала, что её сын "временно проживает" на Украине весь последний год, и они давно не общались.