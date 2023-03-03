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3 марта, 09:34

Брянский мальчик-герой, спасший первоклассниц от диверсантов, пришёл в себя после операции

Десятилетний Федя, спасший двух первоклассниц во время атаки диверсантов в Брянской области, пришёл в себя после операции. В беседе с Лайфом директор регионального Департамента здравоохранения Сергей Галаганов рассказал о состоянии мальчика. По его словам, юный герой получил огнестрельное ранение — пуля вошла со спины и застряла в области груди между рёбрами. Каким-то чудом органы не задело, ребёнок потерял мало крови.

Врач рассказал о состоянии мальчика, который спас школьниц в Брянской области. Видео © LIFE

Сначала Федю доставили в медучреждение в посёлке Климово, где ему сделали рентген и УЗИ. Состояние ребёнка было стабильное, что позволило перевезти его в Брянскую областную больницу, где врачи провели операцию.

"Операция была длительная. Ранение оказалось проникающим. Пуля оказалась в левой плевральной полости. В результате четырёхчасовой операции пуля была извлечена. Повреждения внутренних органов выявлено не было, после чего ребёнок был помещён в реанимационное отделение. Сейчас состояние ребёнка стабильное. Он разговаривает, пьёт воду, кушает", — рассказал Галаганов, подчеркнув, что жизни маленького героя ничего не угрожает.

Сейчас Федя ждёт маму в больнице. Кроме того, специалист высказался по поводу подвига мальчика. Он подчеркнул, что тот проявил мужество "не по годам". Пулю тем временем отдали в СК.

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Напомним, днём 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. Жертвами атаки стали двое взрослых. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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