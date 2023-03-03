Брянский мальчик-герой, спасший первоклассниц от диверсантов, пришёл в себя после операции

Десятилетний Федя, спасший двух первоклассниц во время атаки диверсантов в Брянской области, пришёл в себя после операции. В беседе с Лайфом директор регионального Департамента здравоохранения Сергей Галаганов рассказал о состоянии мальчика. По его словам, юный герой получил огнестрельное ранение — пуля вошла со спины и застряла в области груди между рёбрами. Каким-то чудом органы не задело, ребёнок потерял мало крови.

Врач рассказал о состоянии мальчика, который спас школьниц в Брянской области. Видео © LIFE

Сначала Федю доставили в медучреждение в посёлке Климово, где ему сделали рентген и УЗИ. Состояние ребёнка было стабильное, что позволило перевезти его в Брянскую областную больницу, где врачи провели операцию.

"Операция была длительная. Ранение оказалось проникающим. Пуля оказалась в левой плевральной полости. В результате четырёхчасовой операции пуля была извлечена. Повреждения внутренних органов выявлено не было, после чего ребёнок был помещён в реанимационное отделение. Сейчас состояние ребёнка стабильное. Он разговаривает, пьёт воду, кушает", — рассказал Галаганов, подчеркнув, что жизни маленького героя ничего не угрожает.