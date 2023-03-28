Шойгу поручил предприятиям ОПК нарастить производство продукции
Министр обороны Шойгу поручил предприятиям ОПК нарастить производство всей выпускаемой продукции
Министр обороны России Сергей Шойгу поставил перед руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Кировской и Челябинской областях задачи по дальнейшему наращиванию производства продукции.
Сергей Шойгу на предприятиях ОПК в Кировской и Челябинской областях. Видео © Telegram / Минобороны России
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, глава ведомства проверил работу автоматизированных линий производств ракет и снарядов, а также участки контроля качества продукции. По итогам работы на предприятиях Шойгу провёл рабочие совещания с их руководством, представителями Минпромторга и профильных органов военного управления.
"Были поставлены задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с графиками выполнения государственного оборонного заказа", — говорится в сообщении.
Ранее Шойгу поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения. В ходе посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье глава МО РФ также подчеркнул, что КТРВ уже перешла с опытного на серийное производство по отдельным новейшим образцам вооружения.
t.me / Минобороны России