Шойгу поручил предприятиям ОПК нарастить производство продукции

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил перед руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Кировской и Челябинской областях задачи по дальнейшему наращиванию производства продукции.

Сергей Шойгу на предприятиях ОПК в Кировской и Челябинской областях. Видео © Telegram / Минобороны России

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, глава ведомства проверил работу автоматизированных линий производств ракет и снарядов, а также участки контроля качества продукции. По итогам работы на предприятиях Шойгу провёл рабочие совещания с их руководством, представителями Минпромторга и профильных органов военного управления.

"Были поставлены задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с графиками выполнения государственного оборонного заказа", — говорится в сообщении.