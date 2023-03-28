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28 марта, 12:29

Шойгу проверил качество производства снарядов в Челябинской и Кировской областях

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал с визитом на предприятия оборонно-промышленного комплекса Челябинской и Кировской областей. Он проверил работу автоматизированных линий производства снарядов и ракет, а также систему контроля качества продукции.

"Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, миномётных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Шойгу выслушал доклады глав предприятий о текущих результатах выполнения гособоронзаказа и реализуемых проектах по модернизации и расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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