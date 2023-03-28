Шойгу проверил качество производства снарядов в Челябинской и Кировской областях
Министр обороны России Сергей Шойгу приехал с визитом на предприятия оборонно-промышленного комплекса Челябинской и Кировской областей. Он проверил работу автоматизированных линий производства снарядов и ракет, а также систему контроля качества продукции.
"Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, миномётных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, Шойгу выслушал доклады глав предприятий о текущих результатах выполнения гособоронзаказа и реализуемых проектах по модернизации и расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что сейчас российский ВПК развивается очень быстрыми темпами и сможет произвести необходимое количество боеприпасов.