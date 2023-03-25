Путин рассказал, сколько снарядов за сутки используют ВСУ

Вооружённые силы Украины за сутки используют до пяти тысяч снарядов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, комментируя обещания западных стран по поставкам боеприпасов Киеву.

"Вооружённые силы Украины, по подсчётам наших военных, используют за сутки боевых действий до пяти тысяч снарядов. А в США 15 [тысяч] в месяц только производят", — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что ВПК РФ развивается очень быстрыми темпами и сможет произвести необходимое количество боеприпасов.