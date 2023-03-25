ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 марта 2023, 17:17

Путин рассказал, сколько снарядов за сутки используют ВСУ

Путин: ВСУ в день используют до пяти тысяч снарядов

Вооружённые силы Украины за сутки используют до пяти тысяч снарядов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, комментируя обещания западных стран по поставкам боеприпасов Киеву.

"Вооружённые силы Украины, по подсчётам наших военных, используют за сутки боевых действий до пяти тысяч снарядов. А в США 15 [тысяч] в месяц только производят", — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что ВПК РФ развивается очень быстрыми темпами и сможет произвести необходимое количество боеприпасов.

Савельев рассказал Путину о новых авиамаршрутах в России
Савельев рассказал Путину о новых авиамаршрутах в России

Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на серьёзную нехватку вооружения, из-за чего Киев пока не может начать контрнаступление.

BannerImage

kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar