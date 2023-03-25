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Опубликовано 25 марта 2023, 17:01

Савельев рассказал Путину о новых авиамаршрутах в России

Глава Минтранса Савельев обсудил с Путиным организацию летних отпускных перевозок

Летом 2023 года в России появятся новые авиамаршруты, например из Самары и Перми в Минеральные воды. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр транспорта Виталий Савельев.

По его словам, из разных городов страны также появятся рейсы в Турцию, увеличится и количество поездов в Крым. Министр указал, что летом на полуостров будут курсировать 22 пассажирских поезда — это на восемь пар поездов больше, чем в прошлом году.

Названы города России, куда стоимость перелёта весной изменится сильнее всего
Названы города России, куда стоимость перелёта весной изменится сильнее всего

По словам Савельева, к лету готов и Крымский мост. За ситуацией на нём ежедневно следят, а опасные грузы через пролив перевозят на паромах. К лету на мосту увеличат количество охраны, когда число машин возрастёт, добавил глава Минтранса.

Ранее Лайф сообщал о том, что на каникулах весной наиболее популярными направлениями для семейного отдыха в России становятся Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.

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LIFE

Александр Юнашев
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