Савельев рассказал Путину о новых авиамаршрутах в России

Летом 2023 года в России появятся новые авиамаршруты, например из Самары и Перми в Минеральные воды. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр транспорта Виталий Савельев.

По его словам, из разных городов страны также появятся рейсы в Турцию, увеличится и количество поездов в Крым. Министр указал, что летом на полуостров будут курсировать 22 пассажирских поезда — это на восемь пар поездов больше, чем в прошлом году.

По словам Савельева, к лету готов и Крымский мост. За ситуацией на нём ежедневно следят, а опасные грузы через пролив перевозят на паромах. К лету на мосту увеличат количество охраны, когда число машин возрастёт, добавил глава Минтранса.