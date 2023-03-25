Савельев рассказал Путину о новых авиамаршрутах в России
Глава Минтранса Савельев обсудил с Путиным организацию летних отпускных перевозок
Летом 2023 года в России появятся новые авиамаршруты, например из Самары и Перми в Минеральные воды. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр транспорта Виталий Савельев.
По его словам, из разных городов страны также появятся рейсы в Турцию, увеличится и количество поездов в Крым. Министр указал, что летом на полуостров будут курсировать 22 пассажирских поезда — это на восемь пар поездов больше, чем в прошлом году.
По словам Савельева, к лету готов и Крымский мост. За ситуацией на нём ежедневно следят, а опасные грузы через пролив перевозят на паромах. К лету на мосту увеличат количество охраны, когда число машин возрастёт, добавил глава Минтранса.
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