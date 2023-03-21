Названы самые популярные направления для отдыха с детьми на весенних каникулах

На каникулах весной наиболее популярными направлениями для семейного отдыха в России становятся Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. Такими данными поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Уже вовсю на школьные каникулы бронируют юг России. Краснодарский край. Есть возможность не только авиа-, но и железнодорожным транспортом проехать, поэтому не только Сочи, но и Анапа, Геленджик. Неплохо идёт Северо-Запад с Санкт-Петербургом во главе. Поезда идут в Карелию. В ту же Москву. Подмосковье, Золотое кольцо — автобусные туры — тоже очень привлекательны и интересны", — заявил Барзыкин Ura.ru.

Он добавил, что россияне стараются тратить минимум времени на проезд, поскольку весенние каникулы короткие. Так, жители Приморья едут во Владивосток и на Байкал. Барзыкин подчеркнул, что в этой категории нет кешбэка, но это не уменьшает туристической востребованности озвученных направлений.