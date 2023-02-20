Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках

Соглашение между Россией и Китаем о безвизовых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновлено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МИД и Минэкономразвития РФ.

"Приостановленное из-за пандемии соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках возобновило своё действие", — пишет агентство.

Речь идёт о соглашении, которое была заключено между китайским и российским правительствами в феврале 2020 года. Согласно данному документу, туристам в группе от пяти до 50 человек разрешено посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней. Сроки, когда заработает безвизовый коридор, пока не известны.