Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках
РБК: Власти России и Китая возобновили соглашение о безвизовом туризме
Соглашение между Россией и Китаем о безвизовых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновлено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МИД и Минэкономразвития РФ.
"Приостановленное из-за пандемии соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках возобновило своё действие", — пишет агентство.
Речь идёт о соглашении, которое была заключено между китайским и российским правительствами в феврале 2020 года. Согласно данному документу, туристам в группе от пяти до 50 человек разрешено посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней. Сроки, когда заработает безвизовый коридор, пока не известны.
Лайф писал, что с 6 февраля в Китае разрешили организованным группам туристов посещать другие страны. Власти КНР одобрили список из 20 стран. Напомним, с 2020 года поездки были под запретом из-за распространения коронавируса. Сейчас разрешение действует в экспериментальном режиме, а в перечень государств, допустимых для посещения, включена и Россия.
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