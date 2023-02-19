Кабмин РФ одобрил выделение средств на развитие туризма для школьников в регионах
Правительство России приняло решение выделить средства на развитие туризма для школьников в регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в решении кабмина.
Указывается, что проект распоряжения направлен на реализацию в рамках госпрограммы "Развитие туризма" мероприятий в российских регионах, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников.
Ранее правительство одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготникам и их правовой защищённости. Аналогичное решение принято и относительно проекта о ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение между РФ и Абхазией о пенсионном обеспечении россиян.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов