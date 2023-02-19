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19 февраля, 10:58

Кабмин РФ одобрил выделение средств на развитие туризма для школьников в регионах

Правительство России приняло решение выделить средства на развитие туризма для школьников в регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в решении кабмина.

Указывается, что проект распоряжения направлен на реализацию в рамках госпрограммы "Развитие туризма" мероприятий в российских регионах, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Светлана Оперук
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