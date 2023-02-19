Правительство одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготникам

Законопроект о бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан и их правовой защищённости одобрило Правительство РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно законопроекту, гражданам предлагается предоставлять дополнительные льготы при оформлении полномочий представительства в судах. Также предусмотрены льготы для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Правительство одобрило и законопроект, предлагающий ратифицировать протокол о внесении изменений в Соглашение между РФ и Абхазией о пенсионном обеспечении россиян, которые постоянно живут в республике.