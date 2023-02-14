Изменятся налоги с продажи нефти: На сколько подорожает бензин Правительство подготовило законопроект, который меняет условия по демпферу для нефтяных компаний. Как это отразится на стоимости бензина и дизеля в рознице. 14 февраля, 17:59 4810 4810 Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект — его на рынке ждали давно. Документ касается налогов для нефтяных компаний, а, как известно, именно они больше всего сейчас влияют на розничные цены бензина и дизеля. Правительство разработало законопроект, который вносит изменения в формулу расчёта демпфера, а именно — уточняет размер средней цены нефти марки Urals.

Как следует из документа, который уже внесён в базу данных Госдумы, предлагается ограничить размер скидки на российскую нефть, которую применяют для расчёта налогов и экспортной пошлины. Так, если стоимость Urals в апреле окажется меньше эталонной Brent более чем на 34 доллара за баррель, то для расчёта налогов цену российской нефти зафиксируют на уровне стоимости марки Brent минус 34 доллара.

По такой же схеме предполагается действовать и в последующие несколько месяцев. Будет меняться только размер скидки к Brent. Так, в мае она составит 31 доллар за баррель, в июне — 28 долларов, в июле — 25 долларов. Разработчиком законопроекта выступило Министерство финансов.

Есть и ещё одно новшество. Предлагается повысить с 20 до 25 долларов за баррель ценовой дифференциал, который применяется для расчёта демпфирующего механизма на бензин. Кроме того, ценовой дифференциал введут и для дизельного топлива. Его планируется установить на уровне 10 долларов за баррель. Это новшество готовится вступить в силу с 1 апреля и будет действовать до конца 2023 года.

— Правительство принимает очень взвешенные решения по изменению демпфера, чтобы не допустить резкого роста стоимости бензина и дизеля в стране. В целом получится так, что и налоги для нефтедобычи увеличиваются (НДПИ повышен с этого года, что отразится на стоимости сырья), и демпфер сокращается. А это значит, что у бизнеса будет падать прибыль. В этой ситуации неизбежно стоимость топлива на розничном рынке будет расти. Однако пока сказать, на сколько увеличится цена одного литра бензина, сложно. Мы увидим эту динамику, вероятнее всего, только в марте, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

По его словам, пока на АЗС продаются те объёмы топлива, которые были произведены в стране раньше. Их не коснулись изменения в демпферном механизме, который компенсирует компаниям потери при сдерживании стоимости топлива на внутреннем российском рынке.

— Законопроект, внесённый правительством в Госдуму, уточняет базу для расчёта налогов для нефтяников в зависимости от экспортной цены нефти. В том числе это повлияет на демпферный механизм, воздействующий на цену бензина. Он вкратце заключается вот в чём. При высокой цене реализации, когда компаниям выгоднее направлять нефть за рубеж, а не на переработку для внутреннего рынка бензина, государство компенсирует недополученный ими доход. Делается это, чтобы стимулировать поставки бензина в розницу и препятствовать резкому увеличению цен на него. Но если цена нефти становится ниже определённой величины, то уже нефтяники выплачивают в бюджет дополнительные суммы. Снижается необходимость препятствования экспорту в ущерб внутреннему рынку, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Он отметил, что новый законопроект определяет принимаемую в расчёт экспортную цену нефти. Дело в том, что в последние месяцы из-за эмбарго и потолка цен российская марка Urals продаётся с очень большой скидкой к эталонному сорту Brent. Например, средний дисконт за баррель составил в ноябре 2022 года 24,1 доллара, в декабре — 31,1, в январе 2023-го — 35,5.

В результате доходы бюджета снижаются, поскольку налоги выплачиваются из расчёта цены реализации нефти. Теперь же правительство предлагает принимать во внимание для расчёта налогов не фактическую цену Urals, а ту, которая будет не меньше определённой с учётом максимального дисконта.

— Это призвано не только увеличить поступления в бюджет, но и стимулировать нефтяников стремиться снижать дисконты в переговорах с покупателями, продавать по более высоким ценам. Для демпферного же механизма принятие более высоких цен для расчёта гипотетически должно стимулировать направление большего количества нефти на переработку, чтобы продавать бензин на внутренних АЗС. Это предполагает ограничение роста цен. Однако данный механизм во многом теряет свою актуальность из-за анонсированного снижения добычи нефти и нового эмбарго на поставки нефтепродуктов. Это приведёт к уменьшению производства не только нефти, но и мазута, дизтоплива, которые поставлялись ранее на экспорт, — отметил Марк Гойхман.

Но технологии сейчас таковы, что бензин на НПЗ производится только с этими продуктами, которые шли в основном на экспорт. Поскольку теперь данный канал экспорта будет закрыт, они окажутся невостребованными на рынке.

Аналитик пояснил, что мазут и дизель нельзя перенаправить как часть нефти вместо Европы в Азию, например в Китай, Индию. Там своя значительная нефтепереработка. Соответственно, их выпуск в России придётся сокращать. Но тогда нужно снижать и выпуск бензина. Одно без другого не производится. Поэтому его предложение на внутреннем рынке снизится, что станет фактором повышения цены.

Работа Московского нефтеперерабатывающего завода. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Таким образом, демпфер будет стимулировать ограничение цены бензина, а сокращение его производства — увеличение стоимости. Кроме того, сам механизм нового расчёта налогов станет повышать их для нефтекомпаний, что станет фактором роста отпускных цен для компенсации потерь доходов.

— В результате можно предполагать общее движение цены бензина вверх под действием указанных и иных факторов. Причём, вероятно, оно окажется больше общей потребительской инфляции и может составить 7–11% за год. Бензин может подорожать в среднем до 56–58 рублей за литр. Для сравнения: сейчас средняя цена бензина находится несколько месяцев на уровне 51,6 рубля, — отметил Марк Гойхман.

Авторы Нина Важдаева