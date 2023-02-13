Инвесторы начали спасать сбережения: Чего бояться на рынках и как защитить деньги Сейчас инвесторы стали активно перекладывать сбережения. Это связано с растущими на рынках рисками. Что сейчас тревожит финансистов и куда вложить сбережения? 13 февраля, 09:09 3250 3250 Фото © Shutterstock

Чего сейчас боятся инвесторы

На рынке золота сложилась уникальная ситуация. Закупки драгметалла со стороны мировых Центробанков составили 1136 тонн. Это рекордное значение с 1967 года. Годовой спрос со стороны государственных и розничных инвесторов увеличился на 18%, до 4741 тонны. Такие данные приводятся в обзоре Всемирного совета по золоту (WGC).

— Как это ни странно, золото начало рост вместе со снижением опасений глобальной рецессии. Оно хоть и является защитным активом, но в моменты спада в глобальной экономике также теряет в цене. А в моменты снижения опасений рецессии растёт, оправдывая свою роль антиинфляционного актива. Инфляция в США и ЕС замедлилась, но остаётся высокой, — рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.

По его словам, опасаться стоит снижения потребления из-за попыток остудить глобальную экономику. Прогноз "хуже рынка" он даёт для бумаг в потребительском нецикличном и цикличном секторах, а также в телекоммуникационном. Прогноз "наравне с рынком" — в технологическом, финансовом, нефтегазовом, электроэнергетическом секторах, а также в секторе недвижимости.

— В целом ожидания мирового кризиса сейчас находятся на пике, а в такой ситуации инвесторы больше предпочитают реальные активы (золото), так как любые бумаги, включая валюты развитых стран, теряют свою ценность. Главные опасности и риски сейчас — это разрастание конфликта на Украине и глобальный кризис. Всё это грозит ростом нестабильности, падением уровня доходов граждан и экономик стран, в том числе США, Китая и Еврозоны, — объяснил руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев.

Куда вложить сбережения

Фото © Shutterstock

Евгений Миронюк рассказал, что подешевевший при замедлении инфляции доллар помогает расти товарным рынкам (в том числе драгоценных металлов, нефтегазовому, сельскохозяйственных товаров, металлов). Предполагаемое завершение цикла роста ставок в крупнейших экономиках позитивно сказывается на котировках золота.

— На глобальном рынке акций наблюдается разворот к росту. Ситуация на рынке труда США стабильна, уровень безработицы остаётся низким, пик инфляционного давления, вероятно, позади, что позволяет говорить о действенности мер ФРС, мягко замедляющих экономику с целью борьбы с инфляцией. Но перспективны лишь отдельные секторы. Прогноз "лучше рынка" у секторов: здравоохранение, промышленность, базовые материалы (сырьё), — уточнил Евгений Миронюк.

Он считает, что среди корпоративных облигаций предпочтительны бумаги со средним и коротким сроком погашения. В облигациях риски связаны с возможной недооценкой продолжительности периода высокой инфляции, что сделает реальную доходность (за вычетом инфляции) ниже.

Артём Деев предполагает, что имеющиеся свободные деньги лучше вкладывать в иностранные валюты, золотые и серебряные инвестиционные монеты и реальные активы (земля, производство).

— На фоне нестабильности мировой экономики и геополитического обострения стоит помнить, что российская валюта по-прежнему остаётся самым безопасным инструментом для хранения и приумножения средств. Токсичные валюты, включая доллары и евро, несут существенные риски оказаться без денег. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Даже на усилении проинфляционных рисков логично занять выжидательную позицию, поскольку внешние условия для российской экономики остаются негативными и в лучшую сторону не меняются, — такое мнение высказал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Он добавил, что рубль, конечно, сегодня чувствует себя неважно, но с ним надёжнее и безопаснее. Помимо депозитов в крупных банках для вложения сбережений можно рассмотреть акции российских первоклассных компаний с привлекательной дивидендной историей.

Владислав Антонов рассказал, что дивиденды в том же нефтегазовом секторе уверенно превышают 10%. Сейчас российский фондовый рынок занижен по капитализации в два-три раза. В такой ситуации вход в него на низком уровне стоит иметь в виду при первых признаках геополитического потепления.

— Золотые инвестиционные монеты являются надёжным долгосрочным инвестиционным инструментом, до 5% инвестиционного портфеля стоит уделить им. Биткоин с начала года подорожал почти на 40%. При грамотной и взвешенной инвестиционной стратегии стоит инвестировать 3–5% из имеющихся свободных средств в криптовалюты при растущем тренде на крипторынке, — убеждён Владислав Антонов.

Впрочем, экономисты всегда предупреждают, что в высокорисковые активы вроде биткоина ни в коем случае не стоит вкладывать последние деньги. Эти инструменты подходят только тем людям, для которых потеря части сбережений некритична. В краткосрочной перспективе криптовалюты могут как резко взлетать в цене, так и стремительно падать.

Авторы Нина Важдаева