Изменятся условия приёма на работу: Кому будут платить больше, а кому сократят зарплату На рынке труда наметилось несколько новых трендов. В частности, меняются суммы в трудовых договорах. С чем столкнутся сотрудники и где теперь можно заработать больше? 2 февраля, 23:40 Фото © Shutterstock

Сейчас рынок труда — это рынок соискателя. Кандидаты могут свободно выбирать наиболее подходящие для себя предложения из большого количества вакансий в самых разных сферах. Многие стали подходить к трудоустройству более осознанно и избирательно. Сотрудники тщательнее изучают набор преимуществ, который может предложить конкретный работодатель. В частности, размер зарплаты продолжает оставаться одним из основных мотивирующих факторов, хотя уже далеко не единственным. Об этом рассказал управляющий директор платформы "Авито.Работа" Артём Кумпель.

Работодатели идут навстречу сотрудникам и предлагают достойную заработную плату или дополнительные бонусы и льготы. Однако стоит отметить, что повышение заработной платы обычно зависит от темпов развития тех или иных отраслей и уровня спроса на кадры.

— Рынок всё стремительнее становится соискательским по большинству бизнес-позиций. Одна из основных причин на сегодняшний день — прогнозируемая ещё несколько лет назад демографическая яма 2020–2030 годов начала проявлять себя во всей красе уже в прошлом году. Физическое сокращение числа соискателей работоспособного возраста составляет, по разным оценкам, от 1,5 до 4% в год. Таким образом, серьёзно смещается центр тяжести в пользу работника, что, в свою очередь, приводит к перегреву предложения и ощутимо бьёт по фонду оплаты труда работодателей, — рассказал HR-директор мебельной компании Mr.Doors Кирилл Степаненко.

По данным "Авито.Работы", в январе 2023 года по сравнению с январём 2022-го медианная заработная плата в массовых профессиях в среднем по России составила 79 000 рублей. Учитывается работа за полный день. Наибольший рост зарплатных предложений оказался в производственной сфере (+118%, до 87 000 рублей), в группе профессий "курьерская доставка" (+100%, до 80 000 рублей), а также в страховании (+50%, до 52 500 рублей) и строительстве (+50%, до 80 000 рублей).

Фото © Shutterstock

— Что касается отрасли IT и технологий, то каждый пятый участник нашего опроса назвал её наиболее перспективной для трудоустройства в 2023 году. В связи с повсеместной цифровизацией, необходимостью локализации софта и сопутствующей потребностью в кадрах мы видим увеличение числа вакансий в IT. Медианная зарплата в этой сфере по итогам января 2023 года составила 52 500 рублей при полной занятости. Это на 24% выше, чем в прошлом году. При этом часто встречаются и более высокие, шестизначные значения. Учитывая высокую востребованность IT-кадров на рынке труда, дальнейший рост зарплат не исключён. Однако работодатели будут делать упор на привлечение специалистов высокого и среднего уровней, — рассказал Артём Кумпель.

При этом у начинающих айтишников, людей с небольшим опытом и ещё не успевших себя проявить темпы роста доходов, наоборот, снижаются. Они не так востребованы на рынке, а число специалистов в отрасли на начальных позициях растёт. Поэтому утверждение, что любая работа в сфере высоких технологий гарантирует стремительный рост зарплаты, перестаёт соответствовать действительности. Работодатели ищут высококвалифицированных специалистов.

— Также с начала года проходит индексация зарплат у бюджетных организаций, поэтому к весне мы ожидаем повышение зарплат у учителей, врачей, сотрудников социальных служб, — добавил Артём Кумпель.

Фото © Shutterstock

Кирилл Степаненко считает, что, как только рыночная ситуация развернётся от антикризисной модели в сторону развития, мы наверняка получим очередной виток охоты на айтишников. Причём с учётом отложенного сейчас спроса.

— Если говорить о прогнозах, то мы планируем сосредоточиться на удержании лучших сотрудников через различные программы немонетарной мотивации. Кроме того, можно вести подбор "сырых" специалистов с последующим обучением их до нужного уровня в своём учебном центре. Также сейчас для работодателей важно постоянно мониторить ситуацию и мгновенно реагировать на любые изменения, — отметил Кирилл Степаненко.

Ситуацию на рынке рабочих специальностей хорошо характеризует обстановка в строительной сфере. Сейчас здесь есть потребность в качественных мастерах: столярах, плотниках и специалистах по прокладке коммуникаций. Такие кадры передаются по знакомству, планируют проекты на несколько месяцев вперёд и могут зарабатывать более 200 000 рублей в месяц. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Также мы испытываем дефицит высококлассных специалистов по ПТО и BIM-моделированию. Это связано с тем, что раньше на рынке были иностранные кадры. Они вынуждены были покинуть страну после февраля прошлого года. Также мы ощутили отток и российских специалистов. Всё-таки BIM-моделирование и IT — это смежные ниши, — отметил Максим Лазовский.

Однако именно сейчас стоимость подрядных услуг на строительном рынке сезонно снижена на 10–20%. Это связано с особенностями строительства в зимний период. Оно требует специальных знаний и компетенций, поэтому не каждый застройщик на это решается. Соответственно, предложений меньше, значит, и совокупная цена подряда ниже.

— В высокий сезон — начиная с апреля — цены на услуги подряда, а значит, и зарплаты строителей, снова вырастут до прежнего уровня. Разумеется, если исправится ситуация со спросом на рынке ИЖС в сторону его увеличения. Если же рынок продолжит стагнировать, то строить будут меньше, а значит, и заработная плата рабочих и строителей может далее снижаться пропорционально, — прогнозирует Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева