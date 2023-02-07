Появились новые запреты на поставки бензина: Как изменятся цены на заправках На этой неделе начинает действовать сразу несколько изменений, которые касаются поставок нефтепродуктов. Что меняется и как это отразится на стоимости бензина и дизеля? 6 февраля, 23:45 Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

С 6 февраля Литва, Латвия, Эстония и Финляндия вводят запрет на ввоз российских нефтепродуктов. Касается это в том числе бензина в канистрах. С 5 февраля вступили в силу эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России, которые ввели страны G7 и ЕС. Потолок цен оказался на уровне 100 долларов за баррель по светлым нефтепродуктам и 45 — за баррель по тёмным.

— Событие это было ожидаемо, но его эффект плохо просчитывается. Таким образом, в ближайшие недели рынок будет внимательно следить за статистикой поставок. По предварительным прогнозам, введённые ограничения могут спровоцировать логистические сложности на мировом топливном рынке, сокращение нефтепереработки в России, а также увеличение экспорта российской сырой нефти. Если посмотреть на нефтяные котировки, то видно, что участники торгов не ждут, что объём предложения на мировом топливном рынке заметно сократится, — рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Он напомнил, что аналогичные ограничения уже были введены в отношении сырой нефти 5 декабря, которые почти не повлияли на объёмы морского экспорта нефти. При этом привели к существенному расширению дисконта в цене Urals. Сейчас он достигает 30–35 долларов за баррель.

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— В связи с вступлением в силу европейского эмбарго на нефтепродукты из РФ и установлением потолка цен на эти товары со стороны США (одновременно с 5 февраля) для отечественных НПЗ наступает период пересмотра логистики. До конца первого квартала будут исполняться ранее заключённые контракты (по ним изменений не будет, не произойдёт пересмотра стоимости). А по тем контрактам, которые заключаются с сегодняшнего дня, стоит ожидать новой стоимости в связи с ростом логистических затрат. Так как направить мазут или авиакеросин в ЕС — это одни транспортные расходы, в Китай или Индию — другие, — объяснил руководитель аналитического департамента международной финансовой компании AMarkets Артём Деев.

По его словам, вероятнее всего, в ближайшее время сильных изменений на топливном рынке РФ не произойдёт. Последствия в виде снижения маржи из-за санкций предприятия будут испытывать позже, весной. Тогда уже по новым контрактам будут продаваться нефтепродукты в страны Азии или Латинской Америки.

— Снижение прибыли, которое могут ощутить НПЗ, способно привести к росту цен в рознице в России. Но оно будет наверняка не слишком большим — в рамках инфляции. Дело в том, что на конечной стоимости продукции больше сказывается не объём производства. У нас в стране будет расти потребление, нефтепереработка становится более широкой, растёт перечень продукции, так что спрос на не проданный в Европу мазут в РФ будет, — добавил Артём Деев.

По его словам, большее значение в конечной стоимости бензина и дизеля имеют налоги. Сейчас в одном литре бензина доля налогов и акцизов составляет 70%, а стоимость сырья (нефти) и переработки — всего по 10%. Остальное — прибыль компаний и розницы.

— Запрет на "канистровый ввоз" российского бензина в страны Балтии и Финляндии — следствие введения потолка цен Евросоюзом в отношении нефтепродуктов из России в прошедшие выходные. То есть теперь Эстония, Финляндия и другие европейские страны, граничащие с Россией, опасаясь нарушить новое европейское законодательство, ограничили к ввозу российское топливо, которое было куплено сверх полного бака транспортного средства в нашей стране, — прокомментировал аналитик компании TeleTrade Алексей Фёдоров.

По его оценке, последствия введения потолка цен на российские нефтепродукты должны привести к падению внутренних оптовых цен. Собственно, именно это в январе 2023 года мы и наблюдали, когда биржевые котировки на бензин в России просели на 10–15%, а на зимнее дизельное топливо — на 25–30%.

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Тем не менее преждевременно рассчитывать на то, что январский спад оптовых цен на бензин и дизель непременно приведёт к заметному снижению и розничных. При более сильном падении биржевых котировок на топливо весной 2022 года цены на АЗС долгое время оставались неизменными, а потом немного подросли.

В этом году есть целый ряд дополнительных факторов, которые будут не только сдерживать снижение розничных цен на топливо, но и подталкивать их к росту. Здесь и повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2023 года в среднем на 4%, и увеличение НДПИ. Оно будет усиливать желание российских нефтяников к повышению цен на АЗС из-за необходимости выплат в пользу государства в рамках демпферного механизма.

— Так что до весеннего всплеска спроса на топливо, то есть до марта, средние цены на рынке России будут склонны либо удерживаться вблизи текущих значений (51,60 рубля за литр АИ-95, 46,90 рубля за литр АИ-92 и 58,20 — за литр дизельного топлива), либо символически снижаться, — подытожил Алексей Фёдоров.

Авторы Нина Важдаева