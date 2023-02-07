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Появились новые запреты на поставки бензина: Как изменятся цены на заправках

На этой неделе начинает действовать сразу несколько изменений, которые касаются поставок нефтепродуктов. Что меняется и как это отразится на стоимости бензина и дизеля?

6 февраля, 23:45
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

С 6 февраля Литва, Латвия, Эстония и Финляндия вводят запрет на ввоз российских нефтепродуктов. Касается это в том числе бензина в канистрах. С 5 февраля вступили в силу эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России, которые ввели страны G7 и ЕС. Потолок цен оказался на уровне 100 долларов за баррель по светлым нефтепродуктам и 45 — за баррель по тёмным.

— Событие это было ожидаемо, но его эффект плохо просчитывается. Таким образом, в ближайшие недели рынок будет внимательно следить за статистикой поставок. По предварительным прогнозам, введённые ограничения могут спровоцировать логистические сложности на мировом топливном рынке, сокращение нефтепереработки в России, а также увеличение экспорта российской сырой нефти. Если посмотреть на нефтяные котировки, то видно, что участники торгов не ждут, что объём предложения на мировом топливном рынке заметно сократится, рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Он напомнил, что аналогичные ограничения уже были введены в отношении сырой нефти 5 декабря, которые почти не повлияли на объёмы морского экспорта нефти. При этом привели к существенному расширению дисконта в цене Urals. Сейчас он достигает 30–35 долларов за баррель.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

— В связи с вступлением в силу европейского эмбарго на нефтепродукты из РФ и установлением потолка цен на эти товары со стороны США (одновременно с 5 февраля) для отечественных НПЗ наступает период пересмотра логистики. До конца первого квартала будут исполняться ранее заключённые контракты (по ним изменений не будет, не произойдёт пересмотра стоимости). А по тем контрактам, которые заключаются с сегодняшнего дня, стоит ожидать новой стоимости в связи с ростом логистических затрат. Так как направить мазут или авиакеросин в ЕС — это одни транспортные расходы, в Китай или Индию — другие, — объяснил руководитель аналитического департамента международной финансовой компании AMarkets Артём Деев.

По его словам, вероятнее всего, в ближайшее время сильных изменений на топливном рынке РФ не произойдёт. Последствия в виде снижения маржи из-за санкций предприятия будут испытывать позже, весной. Тогда уже по новым контрактам будут продаваться нефтепродукты в страны Азии или Латинской Америки.

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— Снижение прибыли, которое могут ощутить НПЗ, способно привести к росту цен в рознице в России. Но оно будет наверняка не слишком большим — в рамках инфляции. Дело в том, что на конечной стоимости продукции больше сказывается не объём производства. У нас в стране будет расти потребление, нефтепереработка становится более широкой, растёт перечень продукции, так что спрос на не проданный в Европу мазут в РФ будет, — добавил Артём Деев.

По его словам, большее значение в конечной стоимости бензина и дизеля имеют налоги. Сейчас в одном литре бензина доля налогов и акцизов составляет 70%, а стоимость сырья (нефти) и переработки — всего по 10%. Остальное — прибыль компаний и розницы.

— Запрет на "канистровый ввоз" российского бензина в страны Балтии и Финляндии — следствие введения потолка цен Евросоюзом в отношении нефтепродуктов из России в прошедшие выходные. То есть теперь Эстония, Финляндия и другие европейские страны, граничащие с Россией, опасаясь нарушить новое европейское законодательство, ограничили к ввозу российское топливо, которое было куплено сверх полного бака транспортного средства в нашей стране, — прокомментировал аналитик компании TeleTrade Алексей Фёдоров.

По его оценке, последствия введения потолка цен на российские нефтепродукты должны привести к падению внутренних оптовых цен. Собственно, именно это в январе 2023 года мы и наблюдали, когда биржевые котировки на бензин в России просели на 10–15%, а на зимнее дизельное топливо — на 25–30%.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Тем не менее преждевременно рассчитывать на то, что январский спад оптовых цен на бензин и дизель непременно приведёт к заметному снижению и розничных. При более сильном падении биржевых котировок на топливо весной 2022 года цены на АЗС долгое время оставались неизменными, а потом немного подросли.

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В этом году есть целый ряд дополнительных факторов, которые будут не только сдерживать снижение розничных цен на топливо, но и подталкивать их к росту. Здесь и повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2023 года в среднем на 4%, и увеличение НДПИ. Оно будет усиливать желание российских нефтяников к повышению цен на АЗС из-за необходимости выплат в пользу государства в рамках демпферного механизма.

— Так что до весеннего всплеска спроса на топливо, то есть до марта, средние цены на рынке России будут склонны либо удерживаться вблизи текущих значений (51,60 рубля за литр АИ-95, 46,90 рубля за литр АИ-92 и 58,20 — за литр дизельного топлива), либо символически снижаться, — подытожил Алексей Фёдоров.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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