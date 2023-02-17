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Опубликовано 17 февраля 2023, 13:31

В Госдуму внесли законопроект о "детях спецоперации" и мерах поддержки для них

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому в РФ предлагается ввести термин "дети спецоперации" и меры поддержки для них. Документ подготовила фракция ЛДПР, он доступен в думской базе данных.

"Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются указами президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации", — сказано в тексте законопроекта.

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Ранее председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал внесение в ГД законопроекта о статусе "дети спецоперации". По его словам, он позволит принимать нормативные акты о введении для ребят льгот и выплат. Детьми СВО предлагается считать граждан РФ, детство которых до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации, в том числе в Курской и Белгородской областях, подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ.

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duma.gov.ru

Илья Суриков
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