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17 февраля, 06:38

В Госдуме заявили о сокрушительном ответе в случае удара ВСУ по Крыму

Депутат Ивлев заявил, что попытка удара по Крыму встретит сокрушительный отпор

Попытка ВСУ нанести удар по Крыму получит сокрушительный отпор от России. Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" депутат Госдумы РФ от региона Леонид Ивлев. Таким образом он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что российские военные объекты на полуострове являются "легитимными целями" для Украины и США поддерживают удары по ним.

"Любые попытки произвести какие-то удары по военным целям либо гражданским объектам получат сокрушительный отпор. В этом сомневаться не стоит, и крымчане могут быть в этом уверены", — сказал он.

По словам депутата, Крым надёжно укреплён на земле, в воздухе и в море. Кроме того, Ивлев подчеркнул, что странно слышать о легитимности от США, ведь Вашингтон своей варварской политикой попрал все мыслимые и немыслимые международные нормы.

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Напомним, Нуланд назвала "легитимными целями" для Украины военные объекты в Крыму в ходе виртуального мероприятия Центра Карнеги. В Посольстве РФ заявили, что эти слова подтверждают вовлечённость США в украинский конфликт.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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