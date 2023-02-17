В Госдуме заявили о сокрушительном ответе в случае удара ВСУ по Крыму

Попытка ВСУ нанести удар по Крыму получит сокрушительный отпор от России. Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" депутат Госдумы РФ от региона Леонид Ивлев. Таким образом он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что российские военные объекты на полуострове являются "легитимными целями" для Украины и США поддерживают удары по ним.

"Любые попытки произвести какие-то удары по военным целям либо гражданским объектам получат сокрушительный отпор. В этом сомневаться не стоит, и крымчане могут быть в этом уверены", — сказал он.