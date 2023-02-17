"Обречены на провал": В Посольстве РФ отреагировали на слова Нуланд об ударах по Крыму

Заявление замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что США поддерживают удары Украины по военным объектам в Крыму, подтверждает непосредственную вовлечённость Вашингтона в нынешний конфликт. Такое мнение высказал пресс-секретарь Посольства РФ в Штатах Игорь Гиренко.

"Высказывания высокопоставленного представителя Госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — чёткое подтверждение позиции России о непосредственной вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт. Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну", — говорится в его комментарии, который опубликован в телеграм-канале российской дипмиссии.