"Обречены на провал": В Посольстве РФ отреагировали на слова Нуланд об ударах по Крыму
Посольство РФ: Слова Нуланд об ударах по Крыму подтверждают вовлечённость США в конфликт
Заявление замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что США поддерживают удары Украины по военным объектам в Крыму, подтверждает непосредственную вовлечённость Вашингтона в нынешний конфликт. Такое мнение высказал пресс-секретарь Посольства РФ в Штатах Игорь Гиренко.
"Высказывания высокопоставленного представителя Госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — чёткое подтверждение позиции России о непосредственной вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт. Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну", — говорится в его комментарии, который опубликован в телеграм-канале российской дипмиссии.
Самое главное, продолжил Гиренко, это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия. Американская сторона активно снабжает Киев современными комплексами, которые используются для нанесения ударов по российским регионам. Также Штаты участвуют в наведении на цели вооружений, что, заметил дипломат, признают и эксперты в США. Москва считает такую позицию Вашингтона неприкрытым проявлением воинственного настроя США по отношению к РФ. При этом пресс-секретарь добавил, что подобные попытки использовать украинцев для нанесения нам стратегического поражения обречены на провал.
Как сообщал Лайф, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон считает "легитимными целями" для Украины российские военные объекты в Крыму. До этого глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель заявил, что если Украина решит ударить по полуострову, то получит превосходящий во много раз по силе ответ от российских войск. Он добавил, что Киев и многие западные страны ошибочно принимают за слабость дружелюбную и взвешенную политику РФ.
Twitter / UnderSecStateP