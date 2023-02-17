Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах страны
Президент Владимир Путин утвердил российские пенсионные нормы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Нововведения будут действовать с 1 марта 2023 года.
В соответствии с документом, гражданам, постоянно проживающим в новых регионах на момент их принятия в состав России, будут выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение по российским нормам. Начисления будут производиться в заявительном порядке, а необходимые для всех положенных выплат документы будут приниматься и без перевода на русский язык.
Закон устанавливает, что процесс полного перехода к общероссийским параметрам пенсионного возраста в новых регионах продлится до 31 декабря 2027 года.
Напомним, что в январе Правительство РФ утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах. Как уточнили в кабмине, максимальный размер кредита по ставке достигает шести миллионов рублей, а первоначальный взнос потребуется в размере не менее 10%. Президент Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 2% поможет восстановить города и посёлки в новых регионах.