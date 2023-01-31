Кто получит прибавку к пенсии в 2023 году Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству РФ увеличить пенсионные выплаты. Кого это затронет? 30 января, 23:45 Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

На 2023 год запланировано несколько повышений для разных видов пенсий. В дополнение к произошедшей с 1 января 2023 года индексации страховых пенсий для неработающих пенсионеров на 4,8% президент России поручил правительству срочно начать работу по новой индексации прожиточного минимума, а это напрямую влияет на размер пенсий, увеличение которых запланировано на 1 июня 2023 года. Эксперты обратили внимание, что президент сделал акцент на росте, который должен опережать инфляцию.

— В прошлые годы индексация пенсий не опережала, а догоняла инфляцию, поэтому пенсионеры получали повышение положенных им выплат только на следующий год, — поясняет финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — С реализацией нового подхода доходы пенсионеров должны возрасти на процент, не меньший уровня инфляции на дату повышения.

Согласно заявлениям Правительства РФ, на новые пенсии и соцвыплаты уже направлено почти 1,5 трлн рублей.

Какие выплаты ждут работающих пенсионеров

Январское повышение выплат не коснулось тех пенсионеров, которые продолжают свою трудовую деятельность. Однако некоторым из них перерасчёт всё же положен.

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Во-первых, повышенная сумма причитается тем, кто решит прекратить трудовую деятельность после 1 августа. Согласно закону, этим гражданам положен перерасчёт. Новую сумму определят пенсионные коэффициенты за предыдущий год, а максимальная прибавка может составить до трёх пенсионных баллов. Помимо права на индексацию пенсионер должен получить все дополнительные социальные выплаты, которые полагаются неработающим: социальную доплату до регионального прожиточного минимума и региональные компенсации, которые назначаются в зависимости от дохода получателя (субсидии на оплату ЖКУ, компенсация проезда в транспорте, адресная социальная помощь одиноким пенсионерам и т.д.).

Во-вторых, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим людям, имеющим инвалидность.

В поддержку данной идеи в Госдуму внесён законопроект о механизме индексации выплат всем работающим инвалидам, получающим пособия. Согласно законодательной инициативе, таких пенсионеров предлагается освободить от уплаты страховых взносов. По замыслу депутатов, в случае принятия закона появится возможность индексировать пенсию для инвалидов одновременно с индексацией для неработающих пенсионеров. Для этого не потребуется вносить изменения в другие законодательные нормы.

А вот для обычных пенсионеров, которые решили продолжить работу после оформления пенсии по возрасту, пока никакой индексации не предусмотрено.

В 2016 году вступил в силу закон, который установил, что в общем порядке назначать индексацию к пенсии можно только неработающим пенсионерам. В текущем году депутаты Госдумы отклонили сразу пять предложений, которые предусматривали различные варианты возврата к такой индексации.

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— Госчиновники разных уровней неоднократно заявляли, что заботиться о доходах работающих пенсионеров должно не только государство, но и непосредственные работодатели этих граждан, которые платят им заработную плату, — напомнил ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя. — Скорее всего, это связано с невозможностью разом изыскать в бюджете значительные суммы, необходимые для всеобщей индексации.

Для справки: согласно данным Росстата, на начало 2023 года в России проживало 8 млн официально работающих пенсионеров. Сколько граждан, получающих пенсию, трудится без законного оформления отношений, неизвестно. По подсчётам Правительства РФ, для индексации пенсий для учтённых работающих пенсионеров на уровень инфляции в 2023 году дополнительно потребовалось бы 538 млрд рублей, которые не предусмотрены бюджетом.

Авторы Максим Греков