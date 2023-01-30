Кого могут оставить без пенсии в 2023 году Почему в текущем году на пенсию смогут выйти только некоторые категории граждан, которым закон специально сохранит это право. 29 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Пенсионная реформа продолжает свой переходный период. Действующий закон определил, что пенсионный возраст должен постепенно повышаться и достигнуть к 2028 году 60 лет для женщин и 65 лет — для мужчин.

В прошлом году право на страховую пенсию имели женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 года, то есть женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. По закону следующий этап — это гарантированное право выхода на пенсию женщин в возрасте 58 лет (то есть 1966 года рождения) и мужчин в 62 года (то есть 1961 года рождения). Соответственно, в 2023 году в общем порядке на пенсию по старости не должен выходить никто. Такая же ситуация в законе предусмотрена для 2025 и 2027 годов.

Источник Лайфа в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования России (СФР) прокомментировал сложившуюся ситуацию так:

— Для получения права на страховую пенсию гражданину нужно выполнить три условия: достигнуть возраста, определённого в законе, выработать стаж не ниже минимального и иметь достаточное количество пенсионных баллов. Пока реформа ещё не окончена: по всем трём показателям каждый год идёт коррекция. Поэтому некоторым гражданам с выходом на пенсию придётся подождать. Но это только при условии, если они не относятся к одной из специальных категорий.

Кому гарантирован выход на пенсию в текущем году

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Помимо общих положений закона о пенсионном обеспечении есть и отдельные льготные условия, по ним выйти на законную пенсию по возрасту смогут граждане, имеющие льготы, и те, кто откладывал это решение. Кроме того, в 2023 году предусмотрена возможность выхода на пенсию по семи специальным основаниям.

1. Женщины, имеющие 37 лет стажа работы, и мужчины со стажем 42 года, но при условии, что возраст выходящей на пенсию женщины не менее 55 лет, а мужчины — не менее 60 лет.

2. Педагоги, работники здравоохранения и культуры — при условии, что их общий стаж не менее 25 лет и они отработали на три года больше этого значения.

3. Работники производств с опасными условиями, перечень которых определён в специальном законе, — при условии, что они выработали специальный стаж, установленный отраслевым законодательством.

4. Многодетные матери. При этом, если у женщины трое детей, пенсия ей полагается с 57 лет, четверо — в 56 лет, пятеро или больше — в 50 лет. Но это применимо , только если на момент оформления пенсии все дети старше восьми лет, а сама мать имеет не менее 15 лет трудового стажа.

5. Родителям ребёнка-инвалида, которому уже исполнилось восемь лет. При этом женщина может выйти на пенсию в 50 лет, если у неё есть 15 лет страхового стажа, а мужчина — в 55, но стажа должно быть не менее 20 лет.

6. Работники Крайнего Севера — при наличии стажа больше 15 лет, при этом женщине должно быть не менее 55 лет, а мужчине — не менее 60.

7. Безработные предпенсионеры (женщины в возрасте 55 лет, мужчины — в 60 лет). Но только в случае, если предпенсионер потерял заработок по независящим от него причинам (сокращение штата либо ликвидация работодателя).

Что нужно учесть, чтобы выйти на пенсию в следующем году

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Тем, кто может рассчитывать на пенсию к следующему году, необходимо выполнить требования по стажу и баллам. Математически в 2023 году для получения права на страховую пенсию гражданину надо иметь минимум 14 лет стажа. Так как при обычных условиях на пенсию по возрасту в 2023 году никто не пойдёт, имеет смысл сразу ориентироваться на показатель 2024 года, то есть на 15 лет.

С баллами ситуация такая же, как и со стажем: в общем порядке надо предполагать возможность выхода на пенсию по старости только в следующем году, а это значит, что теоретически достаточных для текущего года 25,8 пенсионного балла будет мало. К 2024 году надо накопить не менее 28,2 балла.

Если баллов будет не хватать, то придётся: либо работать ещё, чтобы подкопить их; либо ждать пять лет, чтобы оформить социальную пенсию; либо купить недостающие баллы, вступив в добровольные правоотношения с СФР. В 2023 году минимальный взнос составит 42 878,88 рубля. Уплатив эти деньги, можно получить примерно один пенсионный балл.

— В настоящее время покупка баллов — не самая распространённая практика. Возможно, в дальнейшем такой возможностью будут пользоваться те, кто в силу ряда экономических причин не сможет накопить эти самые баллы из-за невысокой официальной зарплаты. Однако вряд ли это станет массовым явлением, — считает адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов.

Для справки: согласно данным, заложенным в бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России, средний размер пенсии по старости к концу 2023 года составит 21 862 рубля.

Авторы Максим Греков