Названы города России, куда стоимость перелёта весной изменится сильнее всего

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, по каким внутрироссийским направлениям больше всего изменится стоимость перелёта этой весной. Так, на первом месте оказался город Иваново — в апреле туда можно улететь всего за четыре тысячи рублей, что на четверть ниже мартовской цены.

Далее идёт Петропавловск-Камчатский, куда можно добраться за 15 тысяч рублей, — на 14,2% меньше, чем в марте. В тройку также вошёл город Кемерово — перелёт туда будет стоить примерно восемь тысяч рублей, что на 11,6% дешевле, чем в начале весны.

В топ-10, по данным RT, также входят Петрозаводск (цена авиабилета в Карелию — 5,1 тысячи рублей), Иркутск (6,1 тысячи рублей), Братск (13,3 тысячи рублей), Норильск (14,2 тысячи рублей), Якутск (13,6 тысячи рублей), Надым (9,7 тысячи рублей) и Новокузнецк (8,1 тысячи рублей).