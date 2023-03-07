Родителям рассказали, почему важно путешествовать с детьми и как сделать поездки яркими

Совместные путешествия родителей и детей являются полезными как для тех, так и для других, ведь за время поездки семья укрепляется физически и морально, а произошедшие события могут стать яркими и незабываемыми впечатлениями для ребёнка на всю жизнь. Об этом РИА ФАН рассказала общественный деятель, блогер и эксперт по семейным делам Екатерина Величкина.

"То, что мы вкладываем в детей и в путешествия вместе с ними — окупается многократно. И родители, и дети буквально растут на глазах, становятся устойчивее в физическом, эмоциональном, духовном плане. Путешествие — это очень важная часть воспитания", — заметила Величкина.

Эксперт также отметила особую специфику путешествий с детьми и заметила, что не стоит ждать "удобного" для этого возраста, а нужно всего лишь максимально ответственно подготовиться к путешествию. К примеру, младенцы большую часть времени спят или же проводят в кроватке. С детьми дошкольного возраста становится легче договориться о каких-либо моментах и их можно чем-то заинтересовать. А вот со школьниками не исключены и "конфликты интересов", однако с ними гораздо веселее и интереснее.

"Изменение обстоятельств и выход за пределы привычных развлечений — это стресс, но стресс положительный. После поездок у детей обязательно появляются новые навыки, знания и произойдёт скачок роста. Но при этом во время путешествия важно обеспечить максимально комфортные, привычные условия: взять с собой любимую игрушку, посуду, не менять важных ритуалов", — добавила Величкина.

Во время поездок по России родители и дети вряд ли столкнутся с проблемами питания, ведь в различных заведениях имеются детские зоны, а к самому путешествию нужно относиться как к возможному приключению. Кроме того, все проблемы в поездках могут решиться, если дети будут чувствовать спокойствие родителей. Ребёнку крайне полезно будет преодолевать разные трудности вместе со своими родителями, а всё это может привести к укреплению семьи.

"Совместные путешествия развивают детей, являются важным элементом воспитания, а также станут одними из самых ярких воспоминаний из детства, поэтому путешествуйте, как только появится возможность, наша страна может вас удивить", — заключила эксперт.