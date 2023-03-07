Россияне стали чаще перекладывать усилия по воспитанию детей и уборке дома на специалистов

В России серьёзно вырос спрос на услуги нянь и специалистов по уборке. Согласно данным платформы "Авито.Услуги", которые есть в распоряжении Лайфа, за последние три года (2020– 2022) спрос по стране увеличился на 63%. Тенденция роста прослеживается и в 2023 году.

Так, за первые месяцы текущего года спрос на нянь вырос на 15% по сравнению с показателями 2022-го. Лидируют Улан-Удэ (+62%), Тюмень (+61%), Калининград (+59%), Уфа (+53%), Саратов (+41%) и Санкт-Петербург (+32%). Средняя стоимость услуги по РФ начинается от 250 рублей в час.

Кроме того, россияне стали чаще пользоваться услугами специалистов по уборке: за последние три года спрос на клининг по стране вырос на 131%. С начала 2023-го запросы на помощников по домашним делам увеличились на 22%, а количество предложений от клинеров — на 50%.

Помимо простой и генеральной уборки жилья среди популярных услуг чистка ковров (+80%) и мягкой мебели (+78%), а также уборка после ремонта (+46%). Наиболее активно спрос растёт во Владивостоке (+158%), Красноярске (+97%), Томске (+78%), Иркутске (+72%), Москве (+55%) и Санкт-Петербурге (+69%). В среднем по стране простая уборка одной жилой комнаты стартует от 500 рублей. Конечная стоимость услуги зависит от размеров квартиры и количества задач, на которые нанимают специалиста.