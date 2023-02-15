Названо 5 потайных мест в доме, про которые все забывают во время уборки

В каждом доме есть уголки, где уборка практически не проводится. Эксперты платформы "Авито.Услуги" рассказали читателям Лайфа, что это за места и как наводить там порядок без больших энергозатрат.

В первую очередь это вентиляция. Там скапливаются тонны пыли, которая загрязняет воздух в квартире. Эксперты советуют хотя бы раз в несколько лет проводить полную чистку вентиляционных труб. При выборе специалистов в сфере клининга очень важно обратить внимание на рейтинг и отзывы.

Также при уборке редко уделяется достаточное внимание главным "пылесборникам" — мягкой мебели и коврам. Особенно важно чистить их, если в доме есть питомцы. Эксперты советуют заказать профессиональную химчистку. Специалистам стоит заранее сориентировать вас по стоимости услуги с учётом всех дополнительных опций. Также среди мест, которые мы тоже часто игнорируем, углы, розетки и молдинги.

По данным "Авито.Услуг", сейчас на платформе представлено свыше 110 000 предложений по клинингу. Средняя цена за уборку по России начинается от 500 рублей за одну комнату. Что касается балкона, то всё, чем вы не пользовались годами, стоит выбросить или сдать на переработку. И даже если там не хранятся забытые вещи, то хранится слой грязи.

Ещё одним проблемным "пылесборником" являются шторы. У многих они висят годами. Если гардины выполнены из деликатного материала, их стоит отдать в химчистку. Поскольку уход за шторами энергозатратен, с глажкой можно обратиться к специалистам.