Россиянам рассказали, как избавиться от пятен на мебели после детского творчества

Часто мебель после детского творчества теряет приличный вид и приходит в "негодность", однако пятна от краски, ручек и пластилина можно вывести. Эксперты платформы "Авито.Услуги" рассказали Лайфу, как сделать это без лишних энергозатрат.

Самый распространённый вариант загрязнений — это пятна от краски. Специалисты указали, что в зависимости от вида красящего материала будет меняться и подход к выведению следов. Например, если это обычная акварель или гуашь – поможет мыльный раствор и тёплая вода.

"Смочите губку в мыльном растворе и аккуратно плавными движениями от краёв к центру промакивайте пятно. Не пытайтесь его вдавить внутрь — так оно только глубже впитается в обивку. Наоборот, слегка касайтесь губкой поверхности и обильно смачиваете ткань водой, чтобы она сама выталкивала краску наружу. Если же пятно от акриловых красок — тут будут работать другие народные методы. Например, уксусный раствор или даже лак для волос", — указали эксперты.

Для очистки деликатного материала от въевшихся пятен лучше использовать специальные химические средства. Этим занимаются профессиональные мастера, которые знают технику применения и все меры предосторожности. За прошедший год на "Авито.Услугах" спрос на чистку мягкой мебели вырос на 82% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. А количество предложений возросло на 27%.

А вот свежие пятна от шариковой или гелиевой ручки выводят с помощью лимонного сока или глицерина. Но перед нанесением этих средств, их лучше проверить на незаметном месте на обивке.

Сложнее обстоит ситуация с выведением пятен от пластилина. Обычно рекомендуют приложить лед минут на 10-15. После этого соскоблить чем-нибудь острым остатки пластилина и только потом приступать к выведению пятна. Для устранения пятен также понадобится специальный жирорастворитель. Особо тяжёлые случаи лучше доверить профессионалам, чтобы не навредить мебели. Также на "Авито" можно вызвать клининг ковров стоимостью 170 рублей за квадратный метр. Спрос на него по всей стране за 2022 год вырос на 84%.

Эксперты рекомендуют выбирать те объявления мастеров, в которых подробно описаны услуги, а также указаны чёткие расценки за каждую работу.