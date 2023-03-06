Врач назвала три правила правильного закаливания ребёнка
Педиатр Морозова: Закаливание с рождения существенно повысит иммунитет ребёнка
Закаливание ребёнка с самого рождения существенно повысит его иммунитет, однако к этому процессу нужно подойти с соблюдением ряда правил. Их в беседе с РИАМО перечислила старший врач-педиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова. Первое из них — систематичность процедуры. По словам специалиста, повторять её стоит каждый день.
Во-вторых, в силу раздражающего действия время их проведения необходимо увеличивать плавно. Организм должен успевать приспособиться к новым условиям.
"Правило третье: всегда учитывайте настроение или пожелания ребёнка, закаливайте в форме игры. Только так вам удастся достичь положительного эффекта", — добавила Морозова.
Так, важно не вызвать у ребёнка негативного отношения к закаливанию. Если малыш недоволен, нужно перенести процедуры на другое время. От этого никто не проиграет, заключила педиатр.
Лайф рассказывал, как неправильное закаливание может сказаться на здоровье. По словам невролога Павла Хорошева, в таком случае человек может лишь навредить своему иммунитету. Особенно это актуально для тех, у кого онкология.
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