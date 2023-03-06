Врач назвала три правила правильного закаливания ребёнка

Закаливание ребёнка с самого рождения существенно повысит его иммунитет, однако к этому процессу нужно подойти с соблюдением ряда правил. Их в беседе с РИАМО перечислила старший врач-педиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова. Первое из них — систематичность процедуры. По словам специалиста, повторять её стоит каждый день.

Во-вторых, в силу раздражающего действия время их проведения необходимо увеличивать плавно. Организм должен успевать приспособиться к новым условиям.

"Правило третье: всегда учитывайте настроение или пожелания ребёнка, закаливайте в форме игры. Только так вам удастся достичь положительного эффекта", — добавила Морозова.

Так, важно не вызвать у ребёнка негативного отношения к закаливанию. Если малыш недоволен, нужно перенести процедуры на другое время. От этого никто не проиграет, заключила педиатр.