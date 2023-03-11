Составлен топ-10 самых популярных направлений для отпуска этим летом у россиян

Подавляющее большинство россиян проведут свой летний отпуск в РФ, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на опрос Superjob. Так, 21% респондентов отправятся в путешествие по Родине, 17% останутся дома и ещё столько же поедут на дачу или в деревню.

Только 4% заявили о желании выехать за границу, причём среди зарабатывающих менее 30 тысяч рублей ежемесячно таких 0%, а больше — максимум 5% в зависимости от суммы. Ещё 19% россиян и вовсе останутся без отпуска. 22% затруднились с ответом.

Наиболее популярными направлениями для отдыха внутри России стали Крым, Краснодарский край (в т. ч. Сочи), Алтай, Байкал, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Кавказ, Дагестан и Анапа. Среди иностранных направлений такими оказались Турция, Тунис, Абхазия, Греция и Куба.

В исследовании приняли участие три тысячи экономически активных граждан РФ старше 18 лет.