Россияне рассказали, в какое время года охотнее берут отпуск

Менее трети россиян готовы брать отпуск в январе или феврале, причём в основном это жители столицы и Подмосковья. Таковы результаты исследования банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах". Опрос проводился в период с 9 по 16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Около 31% респондентов готовы брать отпуск в январе и феврале (20% скорее, 11% определённо). Больше всего желающих в Москве и Московской области, а также на Урале (по 39%)", — приводит сообщение РИА "Новости".

При этом меньше всего желающих отдохнуть от работы в холодную пору живёт на Северном Кавказе (22%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 23%). Указывается, что 43% россиян открестились от отпуска зимой, поскольку есть новогодние каникулы, а ещё 26% респондентов сказали, что оформят его, если заставит начальник.

Вместе с тем выяснилось, что 19% граждан любят брать отпуск летом и зимой, а 3% больше нравится в этом вопросе морозное время года. Ещё 78% россиян выбирают исключительно летний отдых. Кроме того, 44% опрошенных и вовсе ни разу за последние пять лет не брали отпуск зимой. Однажды в пятилетку ушли с работы на отдых 26%, два-три раза — 21%. А каждый год зимой в течение последних пяти лет брали отпуск 10%.