Стало известно, сколько россиян работает сверхурочно

Подавляющее большинство россиян (85%) несколько раз в неделю выполняют сверхурочную работу. При этом 15% граждан и вовсе задерживаются ежедневно. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на результаты опроса портала "Зарплата.ру".

Большинство россиян (38%) назвали причиной переработки нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы. 22% респондентов рассказали, что руководство добавляет им задачи, которыми должны заниматься другие специалисты. Такой же процент опрошенных перерабатывает из-за того, что занимает высокоответственную должность.

У 8% процентов россиян в компании размыты границы рабочего времени из-за удалённого графика. 4% держит на работе сверхурочно страх увольнения. А у 1% есть проблемы с тайм-менеджментом.

Также граждане ответили на вопросы о вмешательстве работы в их личную жизнь. Так, 52% проверяют рабочую почту в нерабочее время, а 25% даже работают в отпуске. 55% опрошенных рассказали, что один-два раза в месяц работают в выходные дни. При этом 17% трудятся каждые выходные.

Переработка приводит к определённым проблемам. 61% россиян пожаловались, что не могут прийти в норму. 54% признались, что из-за работы не могут уделять достаточно времени семье. А у 63% нет времени на занятия спортом или хобби.