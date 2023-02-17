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17 февраля, 06:13

Опрос показал, как в России относятся к приёму на работу родственников и близких

RT: Каждая пятая российская компания выступает против найма родственников на работу

В каждой пятой российской компании не приветствуют приём на работу родных и близких в качестве сотрудников, однако 86% делают это на общих основаниях, а в некоторых случаях это помогает получить определённые преимущества. Об этом говорится в результатах опроса сервиса "Работа.ру", которые публикует RT.

При этом в подобных организациях нет каких-либо формальных запретов на приём на работу родственников. А вот в 40% фирм работники могут спокойно порекомендовать на должность своих близких, 37% практикуют наём родных, а в 5% случаев они даже имеют некоторые привилегии, независимо от профессиональных качеств. В то же время в 3% компаний прописан формальных запрет на устройство родственников.

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Обложка ©

Freepik.con / seenivpetro

Артур Белкин
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