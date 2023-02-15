Опрос: Каждый четвёртый россиянин хотя бы раз заводил служебный роман

Большинство россиян (61%) нейтрально относится к служебным романам, у каждого четвёртого (25%) был подобный опыт, а 16% хотели бы найти любовь на работе. Таковы результаты опроса образовательной платформы Skillbox и команды исследований VK, проведённого ко Дню святого Валентина (материалы есть в распоряжении Лайфа).

Оказалось, что романтические отношения с коллегами ценятся россиянами за возможность проводить больше времени вместе (47%) и иметь общие интересы (38%). Кстати, около 15% всех опрошенных познакомились с текущим романтическим партнёром на работе. А 48% всех респондентов заявили, что руководство не вмешивается в личную жизнь сотрудников и никак не препятствует развитию отношений между коллегами.

"В рабочей атмосфере часто возникают ситуации, когда коллеги начинают встречаться, создавать семьи. В моей практике негативная реакция некоторой части работодателей объясняется тем, что служебные романы могут привести к ухудшению концентрации и качества выполнения задач. Кроме того, если рассматривать отношения между руководителем и подчинённым, то есть шанс недобросовестного продвижения по карьерной лестнице или предвзятого отношения после расставания", — комментирует Лайфу спикер бесплатного курса Skillbox "Как найти работу" Татьяна Минаева.

Авторы исследования также узнали, какие мужские профессиональные сферы кажутся привлекательными для женщин. В топе оказались государственная служба (25%), юридические услуги (19%), IT и цифровой дизайн (18%). А вот меньше всего российские женщины хотели бы создать пару с мужчинами из сферы искусства (6%), рекламы и маркетинга (5%), гостиничного и ресторанного бизнеса (5%). Тот же опрос, но среди представителей сильной половины человечества, показал, что мужчин привлекают женщины, профессии которых связаны со здравоохранением (28%), образованием (19%) и государственной службой (19%). А к наименее популярным женским профессиям отнесли работу в консалтинге и транспорте, связи (2%).