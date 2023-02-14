Россияне старше 40 лет верят в любовь с первого взгляда чаще, чем 20-летние

Большинство россиян в возрасте 18–24 лет не верят в любовь с первого взгляда (60%), а вот 70% мужчин от 45 до 59 лет уверены, что она существует. Такие данные приводит kp.ru со ссылкой на результаты опросов ВЦИОМа, SuperJob и Росстата.

Большинство молодых (70%) считают, что роман с коллегой может стать началом серьёзных отношений, тогда как представители старшего поколения скорее разочарованы в служебных интрижках. Влюблённые мужчины склонны дарить своим дамам подарки и проводить с ними как можно больше времени, на презент в День святого Валентина они тратят примерно 3900 рублей.

При этом 80% молодых россиян отметили, что не собираются жениться раньше 25 лет. Примечательно, что большинство девушек от 18 до 24 лет (60%) тоже не верят в любовь с первого взгляда и считают, что заведут семью не раньше 25 лет. Россиянки в возрасте 45–59 лет, напротив, уверены, что любовь с первого взгляда существует, и стремятся окружить своего мужчину заботой и вниманием.