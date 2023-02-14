От цветов до домашнего тренажёра: Что подарить на 14 февраля любимому человеку — себе

14 февраля — праздник только для тех, у кого есть вторая половинка? Уверены, что нет. Ведь основа всего — любовь к самому себе. Лайф и сервис аренды полезных устройств по подписке "Мой девайс" собрали идеи презентов, которые можно подарить себе любимым, не выходя из дома.

Подписка на домашние тренажёры

Подписка на домашние тренажёры — отличная идея подарка для себя, если вы стесняетесь или не успеваете ходить в спортзал. Фото © Shutterstock

Если вы не успеваете дойти до спортивного зала или работаете на удалёнке, заниматься спортом можно и в домашних условиях. Чтобы ввести тренировки в привычку, подарите себе тренажёр. Покупать дорогостоящий гаджет необязательно: его можно взять в аренду, например по подписке в сервисе "Мой девайс". Компания предлагает на выбор разные устройства — от беговых дорожек до велотренажёров. Цена за месяц аренды стартует от 1,9 тысячи рублей, тренажёр бесплатно привезут вам домой и заберут, когда надоест.

При выборе девайса ориентируйтесь на свои потребности. Например, на беговой дорожке можно заниматься кардиотренировками, а, если ходить в расслабленном темпе, физкультуру вполне реально совместить с просмотром сериала. А вот эллиптические тренажёры хороши тем, что не создают вредной нагрузки на позвоночник и стопы.

Цветочная подписка

Подписка на цветы — праздник, который можно подарить себе самому. Фото © Shutterstock

14 февраля в социальных сетях букетный бум. А что делать тем, кому цветы не дарят? Правильно, подарить праздник самим себе. Некоторые цветочные магазины даже предлагают подписку — с ней вам регулярно (например, раз в две недели) будут привозить на дом свежий букет. Обычно есть варианты на любой вкус — от сложных составных композиций до монобукетов.

Такие сервисы сейчас активно развиваются в Москве, Петербурге и некоторых регионах России. Свежие цветы точно украсят квартиру и поднимут вам настроение.

Подписка на комплекты носков

Носки — популярный подарок на все "необязательные" праздники, впрочем, они никогда не бывают лишними. Фото © Shutterstock

Носки остаются одним из самых популярных подарков на все "необязательные" праздники, но лишними никогда не бывают. Кстати, на них тоже можно подписаться. Компания St. Friday Socks сама подберёт для вас комплект и доставит на дом. Сервис работает по уже знакомой схеме: уточняете размер, нужное количество пар, частоту доставки, любимые цвета и оплачиваете подписку.

Компания уверяет, что каждый раз будет привозить оригинальные носки с необычным принтом, подходящим под ваш запрос, — мемами или любимыми персонажами. Так, за три пары дизайнерских носков вы отдадите 699 рублей. Небольшой приятный сюрприз на каждый месяц!

Медитации для лучшего сна

Не забывайте заботиться не только о физическом здоровье, но и ментальном. Медитации помогут отвлечься от бытовых и рабочих задач и сосредоточиться на себе. Фото © Shutterstock

Лучший подарок самому себе — забота о здоровье как физическом, так и психологическом. С последним помогут медитации. Это возможность ненадолго отвлечься от бытовых и рабочих забот, выдохнуть и сосредоточиться на себе.

Медитировать можно самостоятельно, а можно подписаться на сервис, который подскажет, как это делать, например Meditopia. Создатели уверены: медитации помогают настроиться на решение задач, сон или избавиться от стресса. Есть бесплатный недельный период: можно выбрать нужный темп медитаций, музыку и направление, а позже, если понравится, оплатить подписку.

Подписка на курсы и лекции

Подписка на образовательный контент подойдёт тем, кто жаждет знаний и устал от музыки в наушниках. Фото © Shutterstock

Если вы устали от музыки и хотите приобщиться к образовательному контенту, подарите себе подписку на "Радио Arzamas". В приложении найдутся курсы, лекции и подкасты на любой вкус — от дискуссий про искусство XIX века до психологических разговоров о внутренних опорах. В основном Arzamas предлагает подписчикам узнать что-то новое об истории, музыке и литературе. Например, есть серия лекций о том, как понимать классическую музыку, — хорошая возможность научиться отличать Моцарта от Баха.