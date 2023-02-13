Как оригинально отметить 14 февраля по знакам зодиака: 12 рекомендаций астролога

Все представители зодиакального круга имеют своё мнение относительно того, каким должен быть идеальный День святого Валентина. Зная собственный знак зодиака и партнёра, составьте лучший план действий на 14 февраля. Подсказками, как отмечать День всех влюблённых, с Лайфом поделилась астролог, психолог Анна Гусева.

Знак зодиака Овен: отправляйтесь навстречу приключениям

Овен в День святого Валентина обрадуется пикнику под открытым небом или ужину в лесной хижине. Фото © Freepik / Allexxandar

Овны готовы на всё: чем грандиознее планы на 14 февраля, тем лучше. Запланируйте поход или поездку за город, ужин в лесной хижине или пикник под открытым небом, квест по поиску подарка — сам презент спрячьте в тайном месте. Овны будут в восторге!

Знак зодиака Телец: 14 февраля — день заботы о себе

Для Тельца 14 февраля должно стать днём заботы о себе любимом. Фото © Freepik / Allexxandar

Тельцам трудно позволить себе покупать вещи, которые не имеют практического применения. Поэтому этим представителям стихии Земли в День святого Валентина дарите то, что они никогда сами себе не купят. Отличным презентом станет милая безделушка, которая будет напоминать любимому Тельцу только о вас.

Или устройте ему ужин при свечах, с парой необычных блюд, бутылкой хорошего вина и десертом Анна Гусева Астролог, психолог

Знак зодиака Близнецы: узнайте вторую половинку лучше

Рождённый под знаком зодиака Близнецы человек будет счастлив провести День святого Валентина со второй половинкой. Фото © Freepik / Allexxandar

Близнецам всё равно, как отмечать День всех влюблённых, если этот представитель стихии Воздуха будет только вдвоём со второй половинкой. Идея астролога Гусевой: устройте вечер воспоминаний и разговоров, предварительно закупитесь вкусной едой, подготовьте фильмы или игры, в которые можно играть вдвоём. Задавайте друг другу вопросы, рассказывайте о себе. А в качестве подарка для Близнеца выберите два одинаковых браслета или парный кулон в виде двух половинок сердца.

Знак зодиака Рак: создавайте воспоминания

Раки в День всех влюблённых ждут максимального к себе внимания. Фото © Freepik / Allexxandar

Раки 14 февраля ждут максимум внимания к себе. Для них следует готовить много маленьких подарков, причём часть презентов должна напоминать об общем счастливом прошлом: фотографии из поездок, сувениры из тех мест, футболки с одинаковым принтом. Можно воссоздать атмосферу вашего первого свидания: пойти в тот же ресторан или заказать домой похожие блюда.

Знак зодиака Лев: нужны яркие эмоции

Львы в День всех влюблённых будут благодарны второй половинке, если в подарок получат яркие эмоции. Фото © Freepik / Allexxandar

Львы в День святого Валентина будут очень благодарны за яркие эмоции. Этим представителям огненной стихии уж очень нужна возможность красиво одеться, выйти в свет. Отправляйтесь в ночной клуб или модный ресторан — туда, где они могут почувствовать себя в центре внимания. Посвятите своему Льву песню или медленный танец и не забудьте сделать красивые фотографии для соцсетей.

Знак зодиака Дева: отпустите контроль

Девы — контрол-фрики, потому лучший праздник для них — тот, который не пришлось планировать самим. Фото © Freepik / Allexxandar

Девы привыкли контролировать всё в своей жизни. Поэтому лучший праздник для них — тот, который спланировал кто-то другой. Приготовьте всё втайне, заранее продумайте все моменты и попросите Деву высвободить 14 февраля. Эти представители стихии Земли будут в восторге не только от дня в целом, но и от того, что вы уделили им столько внимания.

Знак зодиака Весы: устройте классический праздник

Рождённые под знаком зодиака Весы люди — приверженцы классики, которые ценят заботу и внимание. Фото © Freepik / Allexxandar

Весы — приверженцы классики. Представители этого воздушного знака зодиака обрадуются романтическому ужину в хорошем месте, обязательно с букетом роз и классической музыкой. Многие сочтут такое развитие 14 февраля скучным, но Весам ценно всё, что делает для них любимый человек. Они уважают и обожают тех, кто проявляет внимание и заботу, и чем больше их будет оказано, тем удачнее пройдёт День всех влюблённых.

Знак зодиака Скорпион: потратьте время с пользой

Скорпионы не видят необходимости отмечать День всех влюблённых в силу своего практичного подхода. Фото © Freepik / Allexxandar

Скорпионы — натуры очень страстные, при этом практичные. Чаще всего обладатели этого знака зодиака просто не видят необходимости отмечать День святого Валентина. Потому в случае со Скорпионом лучший совет — запланировать на 14 февраля что-то полезное. Например, поездку туда, куда давно наметили съездить, но всё не хватало времени. В качестве подарка выберите то, что Скорпион сам себе позволить не может. Подойдёт и презент, сделанный своими руками, но специально для Скорпиона.

Знак зодиака Стрелец: откройте что-то новое

Стрельцам на 14 февраля лучше дарить не вещи, а эмоции, тогда праздник запомнится надолго. Фото © Freepik / Allexxandar

Если вы хотите удивить Стрельца, презентуйте новое впечатление. Организуйте путешествие в незнакомое место или другой город, купите билеты на спортивное мероприятие или концерт. Подарите представителю стихии Огня на День святого Валентина не вещи, а эмоции, и он запомнит этот праздник надолго.

Знак зодиака Козерог: готовим еду вместе

С Козерогами лучше заранее обсудить сценарий, по которому пойдёт 14 февраля. Фото © Freepik / Allexxandar

Люди этого знака зодиака очень не любят делать легкомысленные вещи без особой на то причины. Будьте максимально практичны при планировании Дня всех влюблённых, если ваша вторая половинка — Козерог. Главное, обсудите сценарий вечера 14 февраля заранее. Вот увидите, из всех вариантов этот земной человек выберет ужин дома, а в качестве подарка — то, что ему обязательно пригодится в работе или хобби.

Знак зодиака Водолей: придумайте что-нибудь необычное

Водолеи — люди, которые не стесняются показывать любовь круглый год, потому шумиху вокруг 14 февраля не особо понимают. Фото © Freepik / Allexxandar

По правде говоря, Водолеям не очень нравится та шумиха, которую обычно устраивают вокруг Дня святого Валентина. Люди этого знака зодиака умеют показать свою любовь не только 14-го числа, но и в любой другой день. Поэтому, чтобы удивить Водолея, придумайте необычный ход. Например, соберите пары друзей на костюмированную или пижамную вечеринку, сходите в музей, на концерт или прогуляйтесь по ночному городу.

Знак зодиака Рыбы: создайте что-то вместе с любимым человеком

Рыбы — большие романтики, которые обрадуются любому вниманию в их сторону. Фото © Freepik / Allexxandar

В глубине души Рыбы — большие романтики. Они рады любому жесту внимания в их сторону, любому подарку и предложению. Но если вы хотите действительно удивить и растрогать этих представителей стихии Воды, предложите им сделать что-то вместе: запишитесь на кулинарный или художественный мастер-класс, приготовьте что-то дома вдвоём и поужинайте под романтический фильм.

В целом 14 февраля 2023 года лучше отметить скромным романтическим ужином за разговорами по душам. Всё дело в том, что в День святого Валентина Венера будет в знаке Рыбы. Такое положение планеты любви, красоты и гармонии простимулирует на выражение самых тёплых и глубоких чувств, поделилась астролог Юлиана Гридневская в беседе с "Москвой 24". Стремление к уединённости, интимности усилит соединение Венеры и Нептуна. Из-за него могут возникнуть и некоторые ограничения — финансовые и коммуникативные.