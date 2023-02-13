Карты Таро показали, что принесёт 14 февраля каждому знаку зодиака

Консультант Таро Анна Морозова сделала расклад на картах, чтобы рассказать Лайфу, как каждому знаку зодиака действовать в День святого Валентина.

Не бойтесь сделать первый шаг по направлению к тому, кто давно поселился в вашем сердце. Ваша смелость будет вознаграждена! Анна Морозова Консультант Таро

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: семёрка пентаклей

Карта дня 14 февраля для Овна — семёрка пентаклей. Фото © Freepik

Овны, 14 февраля примите ответственность за свои решения и поступки в отношении любимого человека. Даже если какие-то моменты сейчас разочаровывают вас, держите обещания и помните о своём долге. Это поможет вам в будущем.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: пятёрка пентаклей

Карта дня 14 февраля Телец — пятёрка пентаклей. Фото © Freepik

У каждых отношений есть срок годности. Тельцы, вы, возможно, верили, что ваша страсть вечна, но время идёт, люди меняются, перемены приходят и в любовные союзы. Пытаясь удержаться рядом с тем, кто вас больше не любит, вы поступаете несправедливо по отношению к вам обоим.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: перевёрнутая девятка кубков

Карта дня 14 февраля Близнецы — перевёрнутая девятка кубков. Фото © Freepik

Близнецы, сейчас вы склонны преувеличивать свои недостатки, из-за чего вам кажется, что вы недостойны любви. Перевёрнутая девятка кубков означает, что вам необходимо поменять отношение к себе. Станьте себе лучшим другом и союзником — и вы увидите, как всё вокруг вас изменится к лучшему. Полюбите себя!

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: рыцарь мечей

Карта дня 14 февраля для Рака — рыцарь мечей. Фото © Freepik

Раки, чтобы получить желанную награду, вам придётся преодолеть серьёзное препятствие. Карта рыцарь мечей — знак для вас. Будьте готовы к битве, прежде всего эмоционально и духовно. Тот, кто силён духом, практически непобедим.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: пятёрка мечей

Карта дня 14 февраля для Льва — пятёрка мечей. Фото © Freepik

Львы, пятёрка мечей говорит о сложностях в отношениях с важным для вас человеком. Разрешить конфликт получится, только если вы оба готовы на компромисс. Но не соглашайтесь на условия, которые вам не подходят. Правильнее расстаться сейчас, на лучших для себя условиях.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: влюблённые

Влюблённые — карта дня 14 февраля для Девы. Фото © Freepik

Девы, вам предстоит сделать выбор между двумя дорогами. Одно решение будет продиктовано сердцем, второе — разумом. Тщательно оцените свои возможности и идите тем путём, который больше соответствует вашей личности.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: двойка жезлов

Двойка жезлов — карта дня 14 февраля для Весов. Фото © Freepik

Весы, готовы вы или нет, но вам предстоит принять решение. Помните, что сегодняшний день, в данном случае 14 февраля, определяет ваше будущее, и только от вас зависит, какой будет очередная глава жизни. Следуйте за интуицией!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: справедливость

Для Скорпиона карта дня 14 февраля — справедливость. Фото © Freepik

Скорпионы, карта справедливость призывает вас сопоставить желания с возможностями. Чтобы увидеть свет в конце туннеля, вам придётся преодолеть свою нерешительность. В конечном итоге вы найдёте то, что ищите.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: верховная жрица, перевёрнутая

Для Стрельца карта дня 14 февраля — перевёрнутая верховная жрица. Фото © Freepik

Стрельцы, карта верховная жрица (перевёрнутая) указывает на то, что вы можете оказаться жертвой чужих иллюзий. Начиная отношения, чётко обозначьте границы, чтобы не ввести партнёра в заблуждение относительно ваших чувств. Не давайте поспешных обещаний, не действуйте авансом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: семёрка кубков

Семёрка кубков — карта дня для Козерога. Фото © Freepik

Козероги, судьба благоволит вам. Когда речь о выборе, делайте его смело. Подумайте о том, каким хотите видеть будущее. Отбросьте в сторону все страхи и наслаждайтесь жизнью в полной мере.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: солнце в перевёрнутом виде

Карта дня 14 февраля для Водолея — солнце в перевёрнутом виде. Фото © Freepik

Водолеи, ещё вчера вам казалось, что нет ничего невозможного, но сегодня вы в этом не так уверены. Столкнувшись с препятствием, вы склонны терять оптимизм. Но на самом деле нет причин волноваться — всё изменится к лучшему.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: перевёрнутая королева жезлов

Перевёрнутая королева жезлов — карта дня 14 февраля для Рыб. Фото © Freepik