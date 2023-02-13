Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс скрыли рождение четвёртого ребёнка

Голливудские актёры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвёртый раз, пишет Page Six. Причём, как и с третьим ребёнком, пара не сразу сообщила о рождении малыша. Звезда "Сплетницы" разместила в соцсети новое фото с супругом и свекровью, Тэмми Рейнольдс, на котором предстала уже без "беременного" живота.

"Puppy Bowl Sunday 2023 🥘 🍲 🥧. Была занята", — подписала Лайвли снимок. Семья явно собралась вместе на просмотр финального матча Национальной футбольной лиги, в котором "Канзас-Сити Чифс" обыграл "Филадельфию Иглз" со счётом 38:35.

Супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли и мама актёра Тэмми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blakelively