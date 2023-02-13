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13 февраля, 07:51

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс скрыли рождение четвёртого ребёнка

Об очередной беременности актриса объявила в сентябре 2022-го: выложила несколько фото с округлившимся животом, а потом пропала с радаров.

Голливудские актёры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвёртый раз, пишет Page Six. Причём, как и с третьим ребёнком, пара не сразу сообщила о рождении малыша. Звезда "Сплетницы" разместила в соцсети новое фото с супругом и свекровью, Тэмми Рейнольдс, на котором предстала уже без "беременного" живота.

"Puppy Bowl Sunday 2023 🥘 🍲 🥧. Была занята", — подписала Лайвли снимок. Семья явно собралась вместе на просмотр финального матча Национальной футбольной лиги, в котором "Канзас-Сити Чифс" обыграл "Филадельфию Иглз" со счётом 38:35.

Супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли и мама актёра Тэмми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blakelively

Супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли и мама актёра Тэмми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blakelively

Кто родился у Блейк и Райана, не уточняется, и теперь фанаты гадают, девочка или мальчик. Больше склоняются к девочке, ведь у актёров, поженившихся в 2012-м, подрастают три дочки: восьмилетняя Джеймс, шестилетняя Инез и трёхлетняя Бетти.

6 российских знаменитостей, которые в 2023-м станут мамами

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Обложка ©

Getty Images / Mike Coppola

Марта Белова
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