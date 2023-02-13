Перенёсший инсульт Николай Носков сорвал концерт, когда стал вытворять на сцене неадекватные вещи

Скандалом обернулся концерт музыканта Николая Носкова, 8 февраля выступившего в пермском ДК имени Солдатова. Весной 2017-го певец перенёс инсульт, после которого не сумел полностью восстановиться. На сцену частично парализованный Носков вернулся лишь в декабре 2019-го, но, как считают некоторые диванные критики, зря.

Выступление в Перми Николай Иванович начал с более чем получасовым опозданием. И зрители стерпели бы, если бы не одно но: артист был дезориентирован и не понимал, где находится. Как пишут в пабликах, Носков всё время спрашивал: "Где я?" — и пытался покинуть сцену. В итоге он не исполнил даже трёх песен и скрылся за кулисами. Отдуваться пришлось белорусскому певцу Александру Иванову, более известному под псевдонимом IVAN.

Заслуженный артист России Николай Носков сорвал концерт в ДК имени Солдатова в Перми. Видео © VK / nikolay_noskov / Елена Сергеевна (Анфиногентова)

Некоторые поклонники высказали своё фи после мероприятия: "Кто ждёт оглушительного концерта, не витайте в облаках, в Перми полное фиаско", "Артист был нетрезв и ругался матом. Я всё понимаю, организм не успевает восстановиться после болезни. Но зачем тогда гастролировать? Нужно отдыхать уже и не портить свою репутацию. Расстроены потерей времени и денег, а самое главное — уважения к артисту", "Ожидание и реальность не оправдались, мечта рухнула, упадок сил после концерта — вот с такими впечатлениями от услышанного. Любить, восхищаться и обожать не перестану, но на концерт больше не пойду, к сожалению".

Ряд фанатов даже решительно настроен вернуть деньги за билеты: "Лучше бы развидеть этот "концерт", отправил заявку на возврат билетов, думаю, со стороны организаторов это было бы меньшей компенсацией за испорченные настроение и вечер".