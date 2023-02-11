5 идей для самостоятельной фотосессии к 14 февраля для тех, кто ищет вдохновения

День святого Валентина — отличный повод организовать небольшую фотосессию. Не бойтесь взять роль фотографа на себя. Художник, почётный член Международной академии современных искусств Олеся Воронкова поделилась с Лайфом идеями для съёмки на 14 февраля. Если решитесь фотографировать самостоятельно, понадобятся камера и штатив.

Будет здорово, если вы будете использовать таймер и кнопку для спуска затвора: это создаст эффект неожиданности и кадры получатся очень живыми и естественными. Но помните, что, если вы снимаете в движении, на локации должно быть достаточно света, чтобы фотографии не были смазанными Олеся Воронкова Художник, фотограф

Уличная фотосессия на День святого Валентина

Прогуляйтесь по красивым и памятным местам города или устройте небольшой фотосет в любимом ресторане. Используйте нестандартные ракурсы — идеи для вдохновения можно заранее подсмотреть в Сети.

Назад в ваше первое свидание

В День святого Валентина можно устроить фотосессию в месте, где прошло ваше первое свидание. Фото © Shutterstock

Попробуйте воссоздать день первой встречи или первое свидание и сделать фотографии в памятных для вашей пары местах.

Фотосессия "Домашняя love story"

Если самый комфортный для вас вариант — домашняя фотосессия, немного подготовьтесь и создайте фотогеничную атмосферу. Уберите всё лишнее, что создаёт визуальный шум. Постарайтесь сделать так, чтобы в кадре было не более трёх цветов, не считая белого, бежевого и чёрного. Выбирайте цветовое решение съёмки, отталкиваясь от интерьера комнаты.

Избавьтесь от лишних цветных элементов. В этой же цветовой гамме подберите свои образы и стиль. Подумайте над тем, что вы будете делать: вместе приготовьте завтрак, вы можете взять пиццу и устроить домашний просмотр романтического фильма или сделать атмосферные кадры ужина при свечах. Подберите что-нибудь, что импонирует именно вам Олеся Воронкова Художник, фотограф

Будуарная фотосессия

Это идеальное решение, чтобы повысить уверенность в себе и влюбиться в своё тело. Здесь правильным решением будет обратиться к профессиональному фотографу, который умеет работать со светом, порекомендует подходящие фотостудии и поможет с позированием.

Фотосессия с рисунками на теле

Фотосессия с рисунками на теле, возможно голая, станет незабываемым опытом — вы сможете превратиться в того человека, кем хотите быть. Фото © Shutterstock

Одна из самых смелых и уникальных фотосессий — с рисунками на теле. Если вы в отношениях, длительном браке или хотите сделать сексуальную сольную съёмку, будуарный боди-арт, это станет незабываемым опытом для всех.