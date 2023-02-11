10 работ дизайнеров, глядя на которые понимаешь, как важно окружать себя красивыми вещами
Чем больше окружаешь себя красивыми вещами, тем больше воспитываешь в себе чувство прекрасного. А вот последствия этого предугадать сложно — в любом случае одни плюсы. Собрали 10 примеров для старта.
Журнальный столик "Кокон"
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Полка Tor Twist, дизайн Тома Раффилда
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Красочное окно
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Люстры Sharpener, разработанные Нанако Кумэ
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Кровать-платформа в японском стиле с камнями вместо ножек
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Кресло Flow от студии Sunriu Design
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Ванная комната, спроектированная Максом Лэмбом
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Комната для медитации
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Кофейный столик Bookpet, разработанный Денизом Актаем
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Таинственная скульптура, созданная Джошуа Вермиллионом
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy