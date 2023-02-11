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11 февраля, 09:00

10 работ дизайнеров, глядя на которые понимаешь, как важно окружать себя красивыми вещами

Чем больше окружаешь себя красивыми вещами, тем больше воспитываешь в себе чувство прекрасного. А вот последствия этого предугадать сложно — в любом случае одни плюсы. Собрали 10 примеров для старта.

Журнальный столик "Кокон"

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Полка Tor Twist, дизайн Тома Раффилда

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Красочное окно

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Люстры Sharpener, разработанные Нанако Кумэ

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Кровать-платформа в японском стиле с камнями вместо ножек

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Кресло Flow от студии Sunriu Design⁣

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Ванная комната, спроектированная Максом Лэмбом

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Комната для медитации

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Кофейный столик Bookpet, разработанный Денизом Актаем

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Таинственная скульптура, созданная Джошуа Вермиллионом

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Сергей Трофимов
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