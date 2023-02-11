10 работ дизайнеров, глядя на которые понимаешь, как важно окружать себя красивыми вещами

Чем больше окружаешь себя красивыми вещами, тем больше воспитываешь в себе чувство прекрасного. А вот последствия этого предугадать сложно — в любом случае одни плюсы. Собрали 10 примеров для старта.