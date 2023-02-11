Синдром жертвы, или 7 скрытых выгод, почему порой так приятно оставаться несчастным

Если кто-то на постоянной основе вас обижает, от такого человека нужно просто уйти, правильно? Логичная последовательность для большинства. Но почему тогда есть люди, которые намеренно остаются с тиранами и страдают годами? Не хватает сил или в таком бездействии кроется что-то ещё? И правда, в позиции жертвы есть достаточное количество плюсов. Именно из-за скрытой выгоды некоторые готовы всю жизнь строить из себя несчастных и обиженных судьбой. Что же их привлекает?

1. Чувство собственной ценности

Часто у людей, которые привыкли постоянно находиться в позиции жертвы, в трудные моменты появляется приятное чувство. Человек думает, что, раз снова и снова переступает через себя, чтобы сделать благо другим, он молодец. "Жертва" в этот момент чувствует себя особенной и таким странным способом даже немного поднимает самооценку.

2. Быстрый способ заработать внимание

Синдром жертвы предполагает зависимость от внимания других, из-за чего страдалец часто рассказывает о проблемах и ждёт, пока его пожалеют. Фото © Shutterstock

Такие личности любят выставлять напоказ свою жертвенность: рассказывать и жаловаться. Но зачем? Это быстрый способ привлечь внимание. Даже если большинство знакомых знают, что человек намеренно остаётся страдальцем, всегда найдётся тот, кто пожалеет и постарается утешить несчастного.

3. Можно снять с себя ответственность

Пока вы выглядите как несчастная и забитая жертва, от вас точно не будут ничего требовать. Это та самая скрытая выгода, из-за которой многие не хотят выходить из позиции мучеников. Можно не брать ответственность за действия, а находить отговорки — так вас, возможно, ещё и пожалеют.

4. Отсутствие критики как таковой

Услышав миллион причин, почему так или иначе человек не может добиться желаемого, окружающие немного смягчаются. Зная об ужасных обстоятельствах, жертву критикуют гораздо реже. Всё-таки каждый из нас хотя бы раз становился в позицию страдальца.

5. Можно оправдывать своё бездействие

Люди, которые намеренно остаются в позиции жертвы, всегда ждут, что за бездействие их начнут оправдывать другие. Фото © Shutterstock

"Вы не понимаете, это не лень, это всё влияние и вина плохого человека, который тиранит. Если бы не он, несчастный давно бы уже добился небывалых высот. Просто ему не повезло оказаться вот в таких обстоятельствах. Тут надо жалеть, а не осуждать". Что-то вроде этого человек, который намеренно остаётся в позиции жертвы, и хочет услышать в своё оправдание.

6. Это один из способов управления людьми

Кстати, интересно и то, что, казалось бы, такие несчастные и беспомощные жертвы на самом деле хитрые и коварные манипуляторы. Пользуясь положением, эти личности могут заставлять людей делать то, что желают. Например, угрожая расправой над собой или пуская в ход другие варианты шантажа: "Я же такая плохая жена, конечно, иди к другой", "Зачем заботиться об отце, который воспитал и всю жизнь ради детей положил" (и многие другие похожие фразы).

7. Пополнение собственной энергии